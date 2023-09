Sphera Franchise Group anunță închiderea a 13 restaurante din România

American Restaurant System SA, ce operează în România brandurile Pizza Hut şi Pizza Hut Delivery, va intra într-o etapă de intensificare a procesului de eficientizare a activităţii care include şi închiderea a 13 restaurante Pizza Hut într-o perioadă de aproximativ 6 luni, informează compania printr-un comunicat transmis Bursei de la Bucureşti.

„Conducerea Sphera Franchise Group S.A. (denumită în continuare „Compania”) informează cu privire la următoarele evenimente / măsuri la nivelul societăţii American Restaurant System S.A., subsidiara Companiei ce operează în România brandurile Pizza Hut şi Pizza Hut Delivery.

American Restaurant System va intra în perioada următoare într-o etapă de intensificare a procesului de eficientizare a activităţii, prin reorganizarea reţelei de restaurante, cu scopul optimizării costurilor, creşterii agilităţii în condiţiile unei concurenţe tot mai ridicate şi îmbunătăţirii experienţei clienţilor, care se vor reflecta în redresarea indicatorilor de profitabilitate. Acest proces include şi închiderea a 13 restaurante Pizza Hut într-o perioadă de aproximativ 6 luni, în special unităţi care deservesc zone cu un grad mare de suprapunere, rezultat în urma consolidării sub un singur brand şi alinierii operaţiunilor Pizza Hut şi Pizza Hut Delivery”, se arată în anunţul companiei.

Potrivit sursei citate, intenţia este ca eficientizarea reţelei de restaurante să aibă un impact cât mai redus asupra angajaţilor, care vor fi relocaţi în cadrul reţelei Sphera Group, în timp ce clienţii vor beneficia de aceleaşi produse şi servicii în restaurante Pizza Hut aflate în proximitate.

De asemenea, începând cu data de 1 septembrie 2023, funcţia de director general al American Restaurant System S.A. este deţinută de Costică Mişaca, pentru un mandat iniţial de doi ani.

Grupul din industria de food service Sphera Franchise Group a încheiat primul semestru al acestui an cu un profit net de 19,4 milioane lei, faţă de o pierdere netă de 8,7 milioane lei în acelaşi interval din 2022, potrivit rezultatelor financiare publicate în august.

Potrivit unui comunicat al grupului, vânzările s-au cifrat la 695,6 milioane lei, mai mari cu 14,8% faţă de perioada similară a anului trecut, înregistrând totodată cel mai profitabil prim semestru din istoria sa, cu o creştere de trei cifre a profitului operaţional al restaurantelor şi a EBITDA.

Conform sursei citate, toate brandurile au înregistrat venituri mai mari în primele şase luni din 2023 faţă de perioada similară a anului precedent: KFC – plus 15,4%, la 595,9 milioane lei, Pizza Hut – plus 1,7%, la 59 milioane lei, şi Taco Bell – plus 29,1%, la 40,7 milioane lei.

Sphera Franchise Group este cel mai mare grup din industria de food service din România, deţinând companiile care operează în sistem de franciză brandurile KFC, Pizza Hut şi Taco Bell în România şi KFC în Chişinău, Republica Moldova, şi în anumite zone din Italia. Grupul deţine peste 175 de restaurante pe cele trei pieţe şi are aproximativ 5.000 de angajaţi.

Sphera Franchise Group este listată pe Bursa de Valori Bucureşti din 2017, sub simbolul SFG, fiind singura companie din HoReCa inclusă în indicele principal BET, precum şi în FTSE Global Microcap.