Studiu: 6 din 10 români nu renunță la băuturile răcoritoare preferate, dar le cumpără diferit

84% dintre români și-au schimbat comportamentul privind cumpărarea băuturilor răcoritoare în ultima perioadă, se arată într-un studiu publicat de Reveal Marketing Research.

Conform datelor studiului, 86% dintre români declară că au resimțit creșterea prețurilor pentru băuturile răcoritoare.

Mai mult decât atât, 65% susțin că au auzit de introducerea taxei pe zahar pentru băuturile non-alcoolice care conțin adaos de zahăr, alți îndulcitori sau arome, în timp ce 35% menționează că nu au informații în acest sens.

84% dintre consumatori declară că și-au schimbat comportamentul de cumpărare a băturilor răcoritoare în ultima perioadă, în timp ce doar 16% continuă să consume aceleași mărci și cantități de băuturi răcoritoare cu care s-au obișnuit, fără să schimbe nimic. Cei mai mai hotărâți în a-și menține actualul stil de viață sunt persoanele între 45-55 ani (20%), în timp ce persoanele mature de peste 55 ani sunt cele mai predispuse să își modifice comportamentul de consum (10%).

Referitor la modul în care s-a schimbat comportamentul de consum al băuturilor răcoritoare, cei mai mulți cumpără aceleași mărci cu care s-au obișnuit, însă mai rar (18%), în timp ce 12% cumpără mărcile preferate cu aceeași frecvență, dar caută activ prețurile cele mai mici din magazinele pe care le frecventează.

Alte alternative la care apelează românii pentru a face față creșterilor prețurilor, dar care să le permită să cumpere aceleași băuturi răcoritoare cu care s-au obișnuit sunt căutarea ofertelor de preț pentru cantități mai mari sau cumpărarea unor cantități mai mici, ambele comportamente înregistrând scoruri similare de 11%, în timp ce 9% aleg să cumpere mărcile preferate când sunt la promoție și să își facă stocuri acasă.

Pe de altă parte, 13% dintre români au renunțat la băuturile răcoritoare cu care erau obișnuiți alegând mărcile cu cele mai bune oferte la raft sau cele mai accesibile la preț, iar 10 % declară că nu mai cumpără băuturi răcoritoare, în special persoanele mature peste 55 ani (14%).

Accesibilitatea prețului este cel mai des menționat criteriu de alegere a băuturilor răcoritoare (50%)

În contextul actual, marcat de instabilitate economică, cei mai mulți dintre români sunt mai degrabă interesați de prețuri accesibile (50%), într-o măsură semnificativ mai mare rezidenții din mediul rural prin comparație cu cei din mediul urban (58% vs. 46%).

Alte criterii foarte importante care stau la baza deciziei de cumpărare a băuturilor răcoritoare sunt reprezentate de calitatea percepută a produsului (33%), experiența anterioară cu marca (33%) sau obișnuința cu gustul unei anumite mărci (31%).

Băuturile carbogazoase pe bază de cola sunt cele mai populare alegeri de băuturi răcoritoare în rândul românilor

Conform datelor studiului Reveal Marketing Reserch cei mai mulți dintre români obișnuiesc să consume băuturi carbogazoase de tip cola, varianta originală – 44%, sucuri naturale sau nectaruri de fructe – 41%, băuturi carbogazoase cu arome fructate – 38% sau băuturi necarbonatate cu suc de fructe – 37%. Atât băuturile necarbonatate de tip ice tea, cât și apa tonică înregistrează scoruri similare de 33%, apa tonică fiind preferată în măsură semnificativ mai mare de persoanele între 45-55 ani (39%).

Ca tendință generală, observăm că odată cu înaintarea în vârstă scade frecvența consumului de băuturi răcoritoare, în special a celor carbogazoase. Spre exemplu, Generația Z (18-24 ani) manifestă un interes semnificativ mai mare pentru toate băuturile carbogazoase pe bază de cola: varianta originală (51% vs. 44 % total eșantion), varianta 0 zahăr (36% vs. 28% total eșantion) sau variante cu diferite arome – lămâie, vanilie (33% vs. 23% total eșantion).

Care sunt cantitățile preferate de români atunci când cumpără băuturi răcoritoare?

Cei mai mulți dintre consumatori obișnuiesc să cumpere cel mai des ambalaje mai mari de 2l (39%) sau 2,5l (22%), cantități potrivite pentru a fi consumate acasă sau împărțite cu ceilalți.

De asemenea, sticlele de 0,5l sunt preferate de o treime dintre consumatori (32%), ambalajul practic făcându-le potrivite, în special, pentru consumul pe drum. În plus, putem observa un interes mai ridicat de a cumpăra cantități mai mici de 0.5l în rândul tinerilor între 18-34 ani (39%) și a rezidenților din mediul urban (35% mediu urban vs. 24% mediu rural).