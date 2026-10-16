Termoenergetica începe probele la cald pentru consumatorii din Capitală

Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB) anunță că, în cursul zilei de vineri, vor începe probele la cald pentru consumatorii urbani din Capitală.

Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, probele se vor desfășura progresiv, având în vedere dimensiunile sistemului de termoficare și starea conductelor, precum și lucrările desfășurate în diverse zone ale orașului.

”Acestea vor fi realizate în principal noaptea, având în vedere prognoza meteo din următoarele zile, care indică temperaturi în scădere. Este important de subliniat faptul că, în sezonul rece, vor fi continuate doar acele lucrări pentru care pot fi realizate provizorate, astfel încât furnizarea agentului termic pentru căldură către clienți să nu fie afectată”, a transmis Termoenergetica.

Probele sunt menite să asigure echilibrul hidraulic al sistemului de termoficare și să verifice funcționalitatea traseelor de alimentare.

Asociațiile de proprietari au obligația de a se asigura că instalațiile interioare proprii (de alimentare cu energie termică) sunt în stare de funcționare și că sunt finalizate lucrările din interiorul imobilelor, inclusiv operațiunile de aerisire a caloriferelor din apartamente.

Totodată, asociațiile care doresc amânarea furnizării pot solicita acest lucru în scris, prin reprezentanții legali, la registratura instituției din strada Cavafii Vechi nr.15, la secțiile de termoficare de sector sau prin e-mail la adresa [email protected].

Dispeceratele Companiei Municipale Termoenergetica București și echipele de intervenție lucrează pentru soluționarea problemelor apărute în teren. Clienții au la dispoziție informații prin mesajele preînregistrate la numărul de telefon 031.9442 sau la numărul de telefon gratuit – 0800.820.002, precum și prin aplicația Termoalert.