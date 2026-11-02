Bucureștenii și ardelenii accesează cele mai mari credite ipotecare

Bucureștenii și ardelenii plătesc, în medie, cele mai mari prețuri pentru o locuință și accesează cele mai mari credite ipotecare din România, potrivit unei analize realizate de Ipotecare.ro pe baza a 25.336 de cereri de credit procesate la nivel național în perioada ianuarie-septembrie 2026.

Astfel, valoarea medie a unei locuințe cumpărate prin credit în București-Ilfov a fost de 122.062 de euro, ușor peste nivelul de 121.619 euro înregistrat în Transilvania (Alba, Bistrița-Năsăud, Brașov, Cluj, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu). În același timp, valoarea medie a creditului ipotecar a depășit 86.000 de euro în București-Ilfov și s-a apropiat de 84.000 de euro în Transilvania.

Cele două regiuni sunt singurele din țară în care prețul mediu al unei locuințe cumpărate prin credit ipotecar depășește 110.000 de euro și unde creditul ipotecar contractat are o valoare mai mare de 80.000 de euro.

Pe locul al treilea se situează Banatul (Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș), unde prețul mediu al unei locuințe achiziționate prin credit a fost de aproape 108.000 de euro, iar valoarea medie a finanțării s-a apropiat de 76.000 de euro.

‘Diferențele dintre principalele regiuni ale țării rezultă din dezvoltarea marilor piețe rezidențiale regionale, care este sinonimă cu prețuri mai ridicate și, implicit, credite ipotecare cu o valoare mai mare. Diferențe apar și în cazul celorlalți indicatori analizați: ardelenii și moldovenii au cel mai ridicat procent de codebitori, de 44%-45% din totalul solicitărilor de credit ipotecar, în timp ce în Dobrogea doar 36% dintre cereri includ și un codebitor, respectiv 39% în regiunea București-Ilfov. În ansamblu, piața ipotecară din România a continuat să se dezvolte și în 2026, tot mai multe zone reducând din decalajul înregistrat față de principalele piețe regionale’, a declarat Laurențiu Bogdan, managing partner Ipotecare.ro, în analiza citată.

Următoarele poziții în clasament sunt ocupate de Dobrogea (Constanța și Tulcea), cu un preț mediu de aproximativ 103.000 de euro și un credit ipotecar mediu de circa 75.000 de euro, și de Oltenia (Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea), unde locuințele cumpărate prin credit au avut o valoare medie de 100.003 euro, iar finanțarea s-a apropiat de 70.500 de euro.

Cele mai ieftine locuințe cumpărate prin finanțare ipotecară, dar și cele mai mici credite de profil la nivel național, au fost înregistrate în Muntenia (Argeș, Brăila, Buzău, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman), cu o medie de preț de pușin peste 90.000 de euro, respectiv un credit ipotecar mediu de 66.005 euro.

În ceea ce privește veniturile medii lunare declarate în cererile de credit ipotecar, Bucureștiul se află pe primul loc, cu aproape 12.000 de lei, urmat de Dobrogea, cu aproximativ 11.500 de lei, și Transilvania, cu circa 10.500 de lei. Veniturile mai ridicate din Dobrogea sunt explicate în principal prin câștigurile înregistrate de navigatori.

În celelalte regiuni ale țării, venitul mediu asociat unei cereri de credit ipotecar variază între 9.000 și 10.000 de lei.

Potrivit analizei, la nivel național, valoarea medie a unei locuințe cumpărate prin credit ipotecar în primele nouă luni din 2026 a fost de 105.080 de euro, iar creditul mediu s-a apropiat de 75.000 de euro. Venitul mediu înregistrat în cereri a fost de 10.183 de lei, indicator care include și veniturile unui codebitor în cazul solicitărilor depuse împreună de două persoane. Aproximativ 40% dintre cererile de credit ipotecar analizate au inclus și un codebitor.

Totodată, peste 84% dintre dosare au vizat cumpărarea unui imobil, în timp ce aproape 16% au avut ca obiect refinanțarea unui credit existent.

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