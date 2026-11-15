Tesla începe să ofere Cybercab anumitor clienţi persoane fizice, la un preţ de 29.990 de dolari, plus un abonament lunar pentru conducerea autonomă

Tesla a început să invite anumiţi clienţi să cumpere modelul Cybercab pentru uz personal, marcând un nou pas în strategia companiei de a comercializa vehicule concepute pentru conducere complet autonomă, transmite Reuters.

Producătorul american de automobile electrice a publicat anunţul pe platforma X, prezentând vehiculul cu două locuri, caroserie aurie şi portiere cu deschidere de tip fluture. Cybercab este oferit la un preţ de 29.990 de dolari, la care se adaugă un abonament pentru funcţiile de conducere autonomă de 299 de dolari pe lună.

Directorul general al Tesla, Elon Musk, a precizat că oferta va fi extinsă la nivelul întregii ţări pe măsură ce compania va obţine aprobările autorităţilor de reglementare. Musk a criticat însă nivelul abonamentului lunar, considerând că acesta este prea ridicat.

”Taxa lunară este prea mare”, a scris Musk pe X, adăugând că abonamentul ar trebui să fie comparabil cu preţul combinat al serviciilor Full Self-Driving şi conectivitate disponibile pentru celelalte modele Tesla, de aproximativ 115 dolari pe lună.

Compania intenţionează să înceapă comercializarea Cybercab către publicul larg până la sfârşitul anului 2026, potrivit declaraţiilor făcute luna trecută de Lars Moravy, vicepreşedintele Tesla responsabil de ingineria vehiculelor.

Ashok Elluswamy, directorul departamentului de inteligenţă artificială al Tesla, a declarat separat că Cybercab va putea funcţiona fără supraveghere umană în aceleaşi zone geografice în care este disponibil serviciul de robotaxi al companiei.

Tesla a lansat serviciul său de taxiuri autonome fără supraveghere în Austin, Texas, în iunie 2025, extinzând ulterior operaţiunile în Dallas şi Houston, în aprilie 2026, şi în Miami, în iulie 2026.

Comercializarea Cybercab pentru utilizare personală reprezintă o nouă etapă în planurile Tesla de a transforma conducerea autonomă într-o componentă centrală a afacerii sale. Extinderea disponibilităţii vehiculului rămâne însă dependentă de obţinerea autorizaţiilor necesare.