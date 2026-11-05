Germania: Înmatriculările de mașini noi Tesla în au crescut cu aproape 300% în octombrie

Înmatriculările de mașini noi Tesla în Germania au crescut cu aproape 300% în octombrie, arată datele publicate miercuri de Autoritatea Federală de Transport Rutier (KBA), transmite Reuters.

Conform KBA, luna trecută au fost înmatriculate 2.932 mașini noi Tesla, un avans de 290,9% față de octombrie 2025.

De asemenea, în perioada ianuarie – octombrie 2026, numărul vehiculelor Tesla înmatriculate a urcat cu 206,1%, la 47.742 unități, comparativ cu primele zece luni din 2025.

Avansul vine în condițiile în care înmatriculările de mașini complet electrice pe cea mai mare piață auto europeană au crescut cu 79,5% în octombrie, la 94.086 unități, continuând astfel tendința ascendentă a pieței EV (vehicule electrice).

În pofida majorării vânzărilor luna trecută, Tesla a fost responsabilă pentru doar 1,2% din înmatriculările de mașini din Germania, față de un nivel de 2% în cazul BYD, de 1,4% la Leapmotor și de 0,5% la Xpeng, potrivit KBA.

Datele din Germania vin după creșterea solidă a înmatriculărilor Tesla în octombrie pe câteva piețe din Europa, extinzând astfel redresarea în regiune.

Conform datelor publicate de Asociația Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), în primele nouă luni din acest an vânzările de autoturisme Tesla în Europa au crescut cu 50%. Datele statistice sunt valabile pentru statele din Uniunea Europeană, Marea Britanie și țările din Asociația Europeană a Liberului Schimb (EFTA), respectiv Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția.

Devansată pe segmentul mobilității electrice de producătorii chinezi, industria auto germană trece în prezent printr-o criză care înseamnă numeroase restructurări.