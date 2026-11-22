Tesla a deschis vineri primul magazin din Argentina, extinzându-și prezența în America Latină, pe fondul creșterii concurenței din partea mărcilor din China, transmite Reuters.

Producătorul american de vehicule electrice (EV) a lansat punctul de vânzare într-un mall din Buenos Aires, adăugând Argentina la o rețea regională care deja include Chile, Columbia și Uruguay. Tesla și-a început oficial activitatea în Argentina în aprilie.

Pe site-ul din Argentina, Tesla a prezentat pentru comenzi mașinile Model 3 și Model Y la prețuri de la aproximativ 40.000 dolari la 50.000 dolari.

Intrarea Tesla vine pe fondul deschiderii pieței auto din Argentina după ani de protecționism, președintele Javier Milei adoptând o politică de importuri mai deschisă.

Producătorii auto chinezi sunt printre principalii beneficiari ai contingentului tarifar scutit de taxe vamale, de până la 50.000 vehicule low-cost electrice și hibrid pe an.

În august, mărcile din China, cum ar fi BYD, au fost responsabile pentru 10% din vânzările de autoturisme și vehicule comerciale ușoare în Argentina, față de un nivel de aproximativ 2% la finalul anului trecut. Situația diferă pe alte mari piețe regionale, cum ar fi Brazilia și Mexic, care au impus taxe vamale la unele vehicule importate, pentru a menține locurile de muncă pe plan intern.

În iunie, compania energetică de stat YPF din Argentina a semnat o scrisoare de intenție cu Tesla pentru a explora cooperarea în domeniul punctelor de încărcare și a infrastructurii de stocare a energiei.

Adoptarea EV în America de Sud este mult în urma altor regiuni, pe fondul infrastructurii de încărcare limitate și a prețurilor ridicate.

Conform datelor publicate de Asociația Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), în primele nouă luni din acest an vânzările de autoturisme Tesla în Europa au crescut cu 50%. Datele statistice sunt valabile pentru statele din Uniunea Europeană, Marea Britanie și țările din Asociația Europeană a Liberului Schimb (EFTA), respectiv Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția.