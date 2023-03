Transavia vrea să producă peste 200.000 de tone de carne de pui anual

Producătorul de carne de pui Transavia estimează că, în următorii 3 – 4 ani, capacitatea de producţie va atinge un nou nivel record pentru sud-estul Europei, depăşind borna de 200.000 de tone de carne de pui anual.

„Pe 1 aprilie aniversăm 32 de ani de la înfiinţare. Suntem mândri că suntem cel mai mare producător de carne de pui din ţară, cu rezultate excepţionale an de an şi cu o soliditate a afacerii care ne permit în mod incontestabil să creştem constant şi să ne întărim poziţia de lider. Ştim exact unde vrem să ajungem pe termen mediu şi lung, fiind decişi să ne extindem operaţiunile cumpărând jucători din piaţă. De altfel, în acest moment suntem deja angrenaţi în negocieri pentru astfel de achiziţii”, a declarat Ioan Popa, preşedinte şi fondator Transavia, potrivit unui comunicat al companiei.

Compania a investit în ultimul deceniu aproximativ 250 de milioane de euro din fonduri proprii în dezvoltare sustenabilă, în extinderea operaţiunilor, în tehnologie modernă şi dezvoltarea echipei.

„Avem cei mai buni indicatori de profitabilitate din industrie, nu doar din România, ci şi la nivel european. În plus, suntem probabil singura companie de profil care nu are datorii de niciun fel şi nu are credite de rambursat. În acest mod suntem sustenabili şi putem planifica viitorul, în timp ce contribuim la bunăstarea celor din jur, atât prin taxele plătite, cât şi prin acţiunile noastre directe”, a afirmat Ioan Popa.

În 2022, Transavia a iniţiat cea mai mare investiţie în energie verde din sectorul alimentar, care se ridică la aproximativ 35 de milioane de euro, din fonduri proprii şi va permite producerea de până la 100% din energia necesară operaţiunilor, până la finalul acestui an.

Afacere de familie, cu capital 100% românesc, Transavia este singurul producător din România care produce, creşte şi procesează toţi puii în facilităţile proprii. Bazându-se pe cele mai bune practici şi cele mai stricte protocoale în întreg lanţul de producţie şi distribuţie, de la bob la furculiţă, compania are în prezent o capacitate de abatorizare de 30.000 de capete / oră.

Compania are în prezent peste 2.300 de angajaţi, care activează preponderent în cele 30 ferme de creştere a păsărilor şi în cele 4 ferme de producţie vegetală, în fabrica de nutreţuri combinate, în cele 3 abatoare de ultimă generaţie şi în fabrica de procesare a cărnii. În fermele sale, localizate în 8 judeţe din România, se produc anual peste 100.000 de tone de carne de pui. Aproximativ 30% la sută din producţia anuală a companiei merge către export, în mai multe state europene şi de pe alte continente.