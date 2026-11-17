Compania Transgaz pregătește investiții în infrastructura de transport al gazelor naturale pentru susținerea unor proiecte industriale din sectorul materiilor prime critice, inclusiv exploatarea și procesarea grafitului și activitățile Cupru Min, a declarat Ion Sterian, directorul general al companiei, în cadrul evenimentului „Energie pentru România – Transatlantic Edition”, organizat pe 16 noiembrie 2026. Acesta a prezentat proiecte de extindere a infrastructurii de gaze în zonele Târgu Cărbunești – Râmnicu Vâlcea și Zlatna – Câmpeni.

Infrastructură de gaze pentru proiectele de grafit din zona Baia de Fier

Ion Sterian a declarat că Transgaz urmărește finalizarea, până în vara anului 2027, a unei conducte destinate susținerii dezvoltării industriale în zona Târgu Cărbunești – Râmnicu Vâlcea. Proiectul este relevant inclusiv pentru viitoarele activități de exploatare și procesare a grafitului din zona Baia de Fier. „Finalizăm până în vara viitoare o conductă între Târgu Cărbunești și Râmnicu Vâlcea, unde se va racorda, de la Baia de Fier, partea cu grafitul și facilitatea de procesare a grafitului în grafen”, a declarat directorul general al Transgaz. Acesta a subliniat importanța atragerii unor investitori americani în dezvoltarea capacităților de procesare a grafitului și a materialelor avansate. „Aici așteptăm parteneri americani. Avem grafenul, aici, în România, investițiile trebuie să ajungă mai repede, dar noi trebuie să le creăm condițiile”, a afirmat Sterian.

Conductă de 59 de kilometri între Zlatna și Câmpeni, pentru Cupru Min

Un alt proiect prezentat de directorul general al Transgaz privește realizarea unei conducte de aproximativ 59 de kilometri între Zlatna și Câmpeni, pentru asigurarea alimentării cu gaze naturale a activităților Cupru Min. Potrivit lui Sterian, proiectul se află în faza studiului de fezabilitate, urmând elaborarea proiectului tehnic.

Transgaz intenționează să lanseze licitația pentru realizarea racordării în primăvara anului 2027. „Acum lucrăm la faza de studiu de fezabilitate și după aceea urmează proiectul tehnic, ca din primăvară să lansăm licitația de racordare, o conductă de 59 de kilometri de la Zlatna la Câmpeni, care va racorda Cupru Min”, a declarat Sterian.

Directorul general al Transgaz a precizat că există discuții cu conducerea Cupru Min privind adaptarea proiectelor industriale la noile tehnologii și la cerințele de mediu. El a menționat analiza unor tehnologii de procesare identificate în Australia și necesitatea corelării capacităților industriale cu volumele efective de producție.

Investițiile în infrastructură trebuie corelate cu planurile de dezvoltare industriale

Ion Sterian a explicat că societatea colaborează cu autoritățile locale și județene pentru corelarea proiectelor de transport al gazelor cu strategiile de dezvoltare economică. Potrivit acestuia, infrastructura de gaze poate constitui o condiție importantă pentru relansarea unor activități industriale și pentru dezvoltarea proiectelor de prelucrare a materiilor prime.

Directorul general al Transgaz a menționat și colaborarea cu Romgaz și OMV Petrom în ceea ce privește proiectele energetice majore. În cazul gazelor din Marea Neagră, Sterian a afirmat că Transgaz și-a îndeplinit obligațiile de infrastructură prin realizarea conductei Tuzla–Podișor și că sunt deja facturate rezervări de capacitate.