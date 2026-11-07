Dezvoltarea interconexiunilor pentru energie electrică și gaze naturale este o prioritate pentru România

Reprezentanții Comisiei Europene și miniștrii Grupului la nivel înaltpentru conectivitatea energetică a Europei Centrale și de Sud-Est (CESEC) s-au întâlnit vineri la Zagreb pentru a explora progreseleînregistrate în ceea ce privește infrastructura energetică transfrontalieră, electrificarea și măsurile de răspuns la provocarea reprezentată de prețurile ridicate la energie. La această reuniune a fost invitat cu statutspecial al Comisiei Europene directorul general al companiei Transgaz, Ion Sterian.

Grupul la nivel înalt pentru conectivitatea energetică a Europei Centrale și de Sud-Est (CESEC) este format din țările UE și părțile contractanteale Comunității Energetice. Țările UE care participă la CESEC sunt Austria, Bulgaria, Croația, Cehia, Grecia, Ungaria, Italia, România, Polonia, Slovacia și Slovenia, în timp ce membrii din ComunitateaEnergetică sunt Albania, Bosnia și Herțegovina, Kosovo*, Republica Moldova, Muntenegru, Republica Macedonia de Nord, Serbia șiUcraina.

Discuțiile purtate au reflectat îngrijorările legate de prețurile persistent ridicate la energie în regiune și au explorat măsuri imediate și pe termen lung pentru a asigura progresul rapid al proiectelor strategice, menținerea competitivității întreprinderilor și protejarea comunităților de cel mai grav impact socio-economic, a declarat Comisia Europeană într-un comunicat de presă. Un accent deosebit a fost pus pe modul în care funcționează piața gazelor și pe necesitatea de a utiliza mai eficientinfrastructura electrică existentă, utilizând soluții inteligente și conexiunielectrice transfrontaliere suplimentare pentru a proteja consumatorii de prețurile volatile ale energiei electrice, a adăugat aceasta. În cadrulreuniunii, Grupul a adoptat concluzii ministeriale și planuri de acțiuneactualizate privind electricitatea și energia regenerabilă și privind gazele. Comisarul european pentru energie și locuințe, Dan Jørgensen, a declaratcă prețurile ridicate la energie reprezintă un semnal clar al costuluifinanciar, de securitate și strategic al dependenței UE de importurile de combustibili fosili poluanți. „Măsurile noastre de diversificare a aprovizionării, de utilizare a mai multor surse de energie curatăautohtonă și de electrificare a economiei sunt cele corecte. Toate acesteatrebuie susținute de o infrastructură adecvată și de integrarea pieței. Prin intermediul CESEC am realizat multe pentru această regiune. Acum estemomentul să ne dublăm eforturile și să ne asigurăm că avem un sistemcare oferă cu adevărat energie sigură, curată și accesibilă”, a subliniat el.

„În cadrul reuniunii CESEC de la Zagreb, am pus accent pe necesitateadezvoltării interconexiunilor energetice și a eliminării blocajelor din rețelele transfrontaliere. România dispune de o capacitate transfrontalieră de import de energie electrică de aproximativ 4.000 MW; cu toate acestea, este esențială creșterea capacității efectivdisponibile pentru schimburile de energie. Avem nevoie de investiții șide o mai bună coordonare regională, astfel încât să putem importaenergie în perioadele de deficit și să valorificăm producția internă atuncicând înregistrăm un surplus. Obiectivul este reducerea disparităților de preț între piețele europene și consolidarea securității energetice, ceea ceva aduce beneficii consumatorilor și industriei din România”, a declaratcu această ocazie ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță.

Un moment cheie al reuniunii ministeriale a fost ceremonia de semnare a unui act adițional la Memorandumurile de Înțelegere privind inițiativaCESEC, document care oficializează extinderea cadrului de cooperareregională prin includerea Republicii Cehe și a Republicii Polone. Extinderea inițiativei reprezintă un pas important către consolidareaparteneriatului energetic în Europa Centrală și de Sud-Est, prin sporireaoportunităților de coordonare, dezvoltarea interconexiunilor și facilitareaunei integrări mai eficiente a piețelor de energie.

Ân intervenția sa, reprezentantul Republicii Moldova a ținut sămulțumească companiei Transgaz pentru realizarea gazoductuluiUnghemi – Chișinău care a ajutat-o să elimine vulnerabilitățile înaprovizionarea cu gaze.