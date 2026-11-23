Decizia a provocat controverse, mai ales că documentul nu a figurat inițial pe agenda publică a Executivului. În încercarea de a explica majorările, compania de stat invocă profitabilitatea, investițiile strategice și necesitatea păstrării personalului calificat. Există însă și o altă perspectivă: o comparație a câștigurilor medii din sectorul energetic arată că Transgaz ocupă ultimul loc între șase mari companii, cu o diferență de peste 10.000 de lei față de OMV Petrom.

Salariile din energie: Transgaz, pe ultimul loc în clasamentul din 2025

Potrivit unei informări realizate pe baza situațiilor financiare publicate de companiile analizate, câștigul mediu lunar din 2025 a fost calculat prin raportarea cheltuielilor totale cu personalul la numărul de salariați de la sfârșitul anului.

Clasamentul celor șase companii din sectorul energetic arată diferențe importante:

OMV Petrom: 26.107 lei;

Nuclearelectrica: 25.059 lei;

Hidroelectrica: 18.064 lei;

Romgaz: 18.049 lei;

Transelectrica: 17.233 lei;

Transgaz: 15.612 lei.

Prin urmare, Transgaz înregistrează cel mai mic câștig mediu lunar dintre companiile analizate. Diferența față de OMV Petrom ajunge la 10.495 de lei, ceea ce înseamnă un nivel cu aproximativ 40% mai mic. Un angajat OMV Petrom are, potrivit acestei metode de calcul, un câștig mediu de aproximativ 1,67 ori mai mare decât unul de la Transgaz.

Decalajele sunt importante și în raport cu celelalte companii. Câștigul mediu de la Transgaz este cu aproximativ 9.447 de lei sub cel de la Nuclearelectrica, cu 2.452 de lei sub Hidroelectrica, cu aproximativ 2.440 de lei sub Romgaz și cu 1.621 de lei sub Transelectrica.

Trebuie precizat că aceste valori nu reprezintă salariile nete încasate efectiv de angajați. Cheltuielile cu personalul includ salariile, sporurile, bonusurile, costurile cu pregătirea profesională, decontările și alte beneficii acordate salariaților.

Ce câștiguri medii sunt prevăzute pentru 2026

Comparația realizată pe baza bugetelor de venituri și cheltuieli pentru 2026 arată că Transgaz rămâne pe ultima poziție și în acest an. Pentru OMV Petrom au fost utilizate rezultatele efective din 2025, aceasta fiind excepția din analiză.

Valorile medii lunare rezultate din calcule sunt:

OMV Petrom: 26.107 lei;

Nuclearelectrica: 24.423 lei;

Romgaz: 19.662 lei;

Hidroelectrica: 18.719 lei;

Transelectrica: 17.807 lei;

Transgaz: 16.712 lei.

Astfel, câștigul mediu lunar prevăzut pentru angajații Transgaz este cu 9.395 de lei mai mic decât cel de la OMV Petrom și cu 7.711 lei sub nivelul înregistrat la Nuclearelectrica.

Diferența față de Transelectrica este de 1.095 de lei, în timp ce decalajul față de Hidroelectrica ajunge la 2.007 lei, iar față de Romgaz la 2.950 de lei.

Comparativ cu 2025, bugetul Transgaz indică o creștere a câștigului mediu lunar de la 15.612 lei la 16.712 lei. În cazul Nuclearelectrica, estimarea pentru 2026 este mai mică decât valoarea calculată pentru anul precedent, de la 25.059 la 24.423 de lei.

Transgaz justifică indexarea salariilor cu 6,5% din 2027

În contextul controverselor provocate de memorandumurile aprobate de Guvern, Transgaz a transmis luni, 23 noiembrie, un comunicat în care explică motivele pentru care consideră necesară indexarea salariilor.

Compania precizează că ultima indexare salarială a fost realizată în iunie 2025 și susține că noua măsură respectă atât contractul colectiv de muncă, cât și prevederile OUG nr. 89/2025.

„Indexarea salariilor aprobată prin Memorandumul din data de 20 noiembrie 2026 este în conformitate cu prevederile contractului colectiv de muncă în vigoare la SNTGN Transgaz SA și cu prevederile OUG nr. 89/2025, ultima indexare salarială la SNTGN Transgaz SA fiind realizată în luna iunie 2025”, arată compania.

Potrivit informațiilor comunicate anterior de Guvern, indexarea de până la 6,5% ar urma să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2027.

Transgaz susține că majorarea este necesară pentru protejarea puterii de cumpărare a salariaților și pentru păstrarea specialiștilor care asigură funcționarea infrastructurii naționale de transport al gazelor naturale.

„Măsura contribuie la protejarea puterii de cumpărare a angajaților și la păstrarea specialiștilor cu experiență într-un domeniu în care competențele tehnice sunt esențiale. SNTGN Transgaz SA asigură operarea în condiții de siguranță și eficiență a Sistemului Național de Transport gaze naturale și contribuie în mod esențial, vital, la funcționarea în siguranță a Sistemului Energetic Național”, precizează societatea.

Compania mai argumentează că activitățile de operare, dispecerizare, exploatare și mentenanță necesită personal calificat, iar politica salarială are un rol important și în realizarea proiectelor de investiții.

„În acest context, politica salarială reprezintă și un instrument de susținere a capacității companiei de a implementa proiectele strategice asumate”, se mai arată în comunicat.

Directorii și administratorii Transgaz nu primesc majorările

Un aspect subliniat de companie în comunicatul transmis luni este că indexarea salarială nu se aplică tuturor persoanelor care lucrează în cadrul societății.

Potrivit Transgaz, majorările sunt destinate exclusiv angajaților care au contracte individuale de muncă. Directorii și administratorii, remunerați în baza unor contracte de mandat aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor, sunt excluși de la această indexare.

„Indexarea se aplică doar personalului angajat cu contract individual de muncă și nu se aplică administratorilor și directorilor companiei (Director General, Director Financiar) care își desfășoară activitatea în baza contractelor de mandat aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor”, precizează Transgaz.

Profit de la bugetul propriu și contribuții de peste 3,2 miliarde de lei la stat

Pentru a-și susține poziția, Transgaz invocă și situația financiară a companiei. Societatea afirmă că nu depinde de finanțări de la bugetul de stat și că își desfășoară activitatea exclusiv pe baza veniturilor proprii.

Potrivit comunicatului, compania a încheiat anul 2025 cu profit și fără plăți restante, iar pentru 2026 estimează un rezultat financiar pozitiv.

„Transgaz se finanțează exclusiv din venituri proprii și nu este dependentă de nicio sursă alocată de la Bugetul de Stat”, susține compania.

Un alt argument prezentat este contribuția financiară importantă la bugetul consolidat. Statul român deține, prin Secretariatul General al Guvernului, 58,51% din capitalul social al societății.

„În ultimii 5 ani, Transgaz a virat către bugetul de stat sume cumulate de peste 3,2 miliarde lei”, arată societatea.

Compania amintește și evoluția de la Bursa de Valori București, unde este listată sub simbolul TGN. Potrivit Transgaz, capitalizarea bursieră a crescut cu 1.158% comparativ cu anul 2008, când societatea a fost listată.

Investiții de 9,1 miliarde de euro în infrastructura de gaze

Un alt argument invocat de Transgaz pentru susținerea politicii salariale este programul amplu de investiții, estimat la 9,1 miliarde de euro.

Proiectele urmăresc modernizarea și extinderea Sistemului Național de Transport al gazelor naturale, dezvoltarea interconexiunilor regionale și pregătirea infrastructurii pentru preluarea gazelor care vor fi extrase din Marea Neagră.

Programul include și proiecte susținute prin finanțări europene, precum și adaptarea viitoare a infrastructurii pentru transportul hidrogenului și al altor gaze cu emisii reduse de carbon.

Transgaz consideră că realizarea acestor investiții presupune menținerea unei echipe de specialiști cu experiență și asigurarea resurselor umane necesare atât pentru exploatarea infrastructurii existente, cât și pentru dezvoltarea noilor capacități.

Majorările salariale, aprobate prin memorandumuri care nu figurau inițial pe agenda publică

Controversa a izbucnit după ce, pe 20 noiembrie, au apărut informații potrivit cărora Guvernul aprobase majorări salariale la Transgaz și Transelectrica prin memorandumuri care nu figurau inițial pe agenda publică a ședinței.

Ulterior, Executivul a confirmat pentru TVR că documentele au avut caracter confidențial și că indexările urmează să fie suportate din fondurile proprii ale celor două companii.

Luni, 23 noiembrie, Guvernul a anunțat că Secretariatul General al Guvernului a decis actualizarea agendei publice a ședinței din 20 noiembrie, prin introducerea celor două memorandumuri. Documentele au devenit astfel publice la trei zile după ședința în care fuseseră aprobate.

În acest context, Transgaz încearcă să demonstreze că majorarea salariilor nu reprezintă o presiune asupra bugetului de stat, ci o măsură pe care compania o consideră necesară pentru menținerea personalului calificat și realizarea investițiilor strategice.

Comparația salarială arată însă că, în pofida indexării anunțate, Transgaz rămâne pe ultimul loc între cele șase mari companii energetice analizate în privința câștigului mediu lunar calculat pe baza cheltuielilor totale cu personalul.