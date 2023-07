Trimestru record pe piața închirierilor de birouri în București

În trimestru doi 2023, companiile au închiriat birouri pentru aproximativ 14.000 angajați din București, o suprafață mai mare cu 131% față de trimestrul anterior

În București, interesul chiriașilor de birouri a fost mult mai mare în trimestrul doi din 2023, comparativ cu primul trimestru al anului, potrivit analizei realizate de Fortim Trusted Advisors, membră în Alianța BNP Paribas Real Estate. Companiile au tranzacționat în total o suprafață de 128.915 mp, ce implică închirieri de spații noi și renegocieri. S-a înregistrat astfel o creștere de 131% față de primul trimestru din 2023 și de 48% față de trimestrul doi din 2022.

Companiile care au închiriat cele mai mari spații de birouri sunt: eMag, cu o suprafață de 10.000 mp în Globalworth Square, Banca Transilvania, cu o suprafață de 9.860 mp în Green Court, Vois (divizia Vodafone), cu 5.462 mp în The Bridge, Coca Cola, cu 4.500 mp, în Globalworh Campus și Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, cu un spațiu de 3.780 mp în Sema Park.

“În acest an expiră sau se apropie de final multe contracte de închiriere mari, care au trecut de unul, două sau chiar trei cicluri de închiriere, realizate în urmă cu 4-15 ani, în clădiri de birouri care s-au dat în folosință într-o perioadă în care a fost livrat un număr mare de imobile cu acest obiectiv. În prezent, aceste companii fanion, cu nume sonore și suprafețe închiriate foarte mari, negociază cu actualii proprietari și în paralel își caută variante mai bune în ceea ce privește prețul, locația sau facilitățile. În baza acestor considerente s-a concretizat un volum mare de tranzacții în trimestrul doi al acestui și creșterea va continua, probabil cel puțin încă un trimestru de acum încolo“, declară Nicolae Ciobanu Managing Partner – Head of Advisory la Fortim Trusted Advisors, membră în Alianța BNP Paribas Real Estate.

Jumătate din chiriașii de birouri care au încheiat tranzacții în trimestrul doi au căutat spații noi pentru a se muta și jumătate și-au reînnoit contractele pentru spațiile de birouri în care activează în prezent.

S-a livrat o singură clădire de birouri

În trimestrul doi al 2023 s-a dat în folosință turnul @expo clădirea A, cu o suprafață închiriabilă totală de birouri de 28.360 mp.

Până la finalul anului, dezvoltatorii estimează că vor mai livra faza a doua a clădirii U Center, deja închiriată în procent de peste 50% și cu un contract de închiriere cu o suprafață mare aflat în fază de negociere și două clădiri mici de birouri, cu suprafețe între 1.500 și 8.000 mp, tip boutique, în zona centrală.

Per total, livrările de spații noi de birouri vor fi pe un trend de scădere, atât în perioada a doua a anului, cât și în 2024. Această situație se reflectă deja și într-un trend descrescător al tranzacțiile de pre-închiriere. În trimestrul doi a fost semnat un singur contract de pre-închiriere, cu o suprafață de doar 1.000 mp.

“Intrăm într-o perioadă cu foarte puține proiecte de birouri autorizate și aflate în construcție, fapt pentru care, după ocuparea clădirilor livrate în trimestrul doi, nu vom mai avea alternative pentru pre-închiriere a unor suprafețe mari în clădiri noi. În urma amânării unor proiecte, în 2023 se livrează în total 117.167 mp, din care 69.860 mp s-au dat deja în folosință în primele două trimestre. În anul 2024, estimăm că se vor livra și mai puține spații, cu o suprafață totală de doar 31.000 mp, mai puțin decât are clădirea inaugurată în trimestru doi al acestui trimestru.

De aceea, atenția chiriașilor se va îndrepta către clădirile existente, diferențierea realizându-se în funcție de locație, de calitatea clădirilor și de gradul de implementare al noilor norme ESG“, declară Costin Nistor, Managing Director la Fortim Trusted Advisors, membră în Alianța BNP Paribas Real Estate.

Despre Fortim Trusted Advisors, membră în Alianţa BNP Paribas Real Estate

Fortim Trusted Advisors, membră a Alianței BNP Paribas Real Estate în România, este o companie de consultanță imobiliară fondată în anul 2002 și din decembrie 2020 este controlată de către Costin Nistor, Bogdan Cange și Nicolae Ciobanu. Compania oferă servicii de consultanță imobiliară pe segmentul de birouri, retail, industrial & logistică, evaluări, capital markets, research, dar și servicii de Property Management și Project Management. Pe zona de Property Management compania are in administrare peste 150.000 mp de spații de birouri, retail și spații industriale. Printre cei mai importanți clienți recurenți ai Fortim Trusted Advisors se numără Morgan Stanley, Add Value Management, Indotek, Kesz și First Property Asset Management. De asemenea, pe segmentul de birouri compania s-a ocupat de tranzacționarea de spații pentru Reckit Benkiser, Renault, Fortech, Grohe, Credius, OLX Group, Multinode Network, AHI Carrier, AVL, UMT Software, Future Electronics, The Home sau Bioderma.