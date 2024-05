Un business care schimbă perspectiva asupra muncii la birou

Miriam Constantin a deschis spațiul de co-working V7 Startup Studio în centrul Bucureștiului, în noiembrie 2021, iar anul trecut businessul i-a adus antreprenoarei afaceri de 1,5 milioane de lei, dublu față de 2022. Până la finele acestui an, ea estimează că va ajunge la o cifră de afaceri consolidată de 3 milioane de lei, cu o marjă de profitabilitate operațională de 30%. Toate aceste rezultate sunt cel puțin impresionante, mai ales dacă luăm în calcul că vorbim despre un start-up într-o nișă care, de câțiva ani, pare a-și mai fi pierdut din strălucire.

Atunci când a cochetat pentru prima dată cu ideea unui startup, Miriam Constantin a decis să lucreze într-un spațiu de coworking care aparținea, pe atunci, unor foști colegi de-ai săi din multinațională, Andrei Creţu şi Iulian Cârciumaru. Era 2018, locul se numea V7 Startup Studio, se afla pe strada George Enescu din Bucureşti, iar ea era doar un rezident. Când afacerea s-a închis, în 2021, Miriam Constantin mărturisește că a simțit deopotrivă nostalgia de a veni la birou și de a se conecta cu profesioniști remarcabili, dar a văzut, totodată și o oportunitate de business. „M-am încumetat să deschid un coworking cu același nume, cu binecuvântarea colegilor care avuseseră această afacere înainte și cu o bună parte din comunitatea de acolo”. A fost o săritură în gol cumva, adaugă ea astăzi, din perspectiva faptului că avocatura, meseria pe care a practicat-o timp de 16 ani, are foarte puțin spre deloc de-a face cu lucrările de construcții, excel-urile complicate cu bugete sau strategii de afaceri. Însă, s-a grefat mult pe valorile și crezul său. „Așa cum pentru mine lucrul din cowroking s-a dovedit extrem de benefic, am cunoscut oameni minunați, care mi-au arătat fără niciun demers tranzacțional, cum să fac un buget, mi-au făcut cunoștință cu stakeholderi importanți și mi-au deschis o lume pe care altminteri nu aș fi cunoscut-o, aceea a antreprenoriatului din spatele culiselor. Așa cred că poate fi benefic și pentru alți oameni ca mine”, își explică alegerea Miriam Constantin.

Pași rapizi în business

S-a finanțat de la bancă, în principal, și din surse proprii. A încercat să aibă un model de business validat în prealabil de potențiali clienți pe care imediat l-a și putut converti în rezidenți permanenți. Veniturile au venit încă din prima zi, fiind și unul dintre targeturile sale, mai ales că se aventura într-o afacere cu profund caracter operațional și în care nu avea experiența și nici resursele de rezervă ale vreunui investitor.

V7 Startup Studio este un loc în care profesioniștii, sub pretextul de a lucra flexibil, schimbă perspective asupra a ceea ce înseamnă un loc în care poți lucra relaxat și în termenii tăi de flexibilitate, cadență a timpului de lucru și valori, spune Miriam Constantin. Astfel, în 2022 și 2023, cele mai mari provocări au fost legate de construirea unul loc de stabilitate și reper valoric pentru cât mai mulți profesioniști și echipe remarcabile, explică antreprenoarea. „Fără să fi fost repetabil acest rezultat, cu V7 Startup Studio am reușit să facem un astfel de loc, să facem din birou mai curând un mediu experențial plăcut și neconvențional, în care oamenii să-și ia cât mai mult, să-și atingă potențialul, să-și găsească clienți, perspective și resurse pentru a-și face proiectele cât mai bine cu putință”.

Pe plan local, conceptul de coworking este încă sub șlefuire, atât din perspectiva operatorilor de spații flexibile, cât și din perspectiva cererii. La nivel european însă vorbim de suprafețe imense, companii deja acomodate cu modelul de co-working și cu infestițiile în astfel de afaceri, care mizează pe strategii care conduc la beneficii și profit deopotrivă direct și indirect. „În Suedia, un singur operator are peste 60 de locații care valorează aproape 2 miliarde de euro, în vreme ce în Spania, o singură companie operează aproape 60.000 mp – cât toată suprafața de flex din România. În mod cert, deși suntem în urma pasului accelerat de creștere și pivotare din lume, coworkingul continuă să crească și totodată să contribuie semnificativ la modificarea piețe de office și în România”, explică antreprenoarea. De altfel, acesta este și motivul pentru care a decis să investească în dezvoltare. În plus, inclusiv creșterea accelerată a cifrei de afaceri este un rezultat al extinderii de la jumătatea anului 2023 cu încă un etaj în locația centrală din București, iar estimările optimiste pentru acest an se bazează pe o nouă investiție. „Pentru noi, cel mai dificil moment este acesta. În care am investit multă încredere într-o piață în afara capitalei, în Iași, prin deschiderea unui coworking minunat în această primăvară. Fără investiții exorbitante căzute din cer și cu extrem de multă muncă am reușit în mai puțin de luni să punem la punct un spațiu de aproape 1.000 mp. Totul doar împreună cu colegul meu, Edo Roman, cu arhitecta noastră, cu prietenii businessului, rezidenții curenți, echipa de execuție a lucrărilor și banca noastră”.

Printre realizările din 2023, Miriam Constantin spune că și-a atins targetul de venituri, și-a menținut profitabilitatea operațională, iar rata de ocupanță a ajuns spre un maxim confortabil. Dincolo de acestea, însă, mai important, au împărtășit succesul rezidenților săi. „Acesta din urmă este metricul cel mai relevant și important pentru noi. Realizările sunt legate de efervescența profesională pe care V7 Startup Studio o găzduiește și care excede spațiul fizic, metrici sau recunoașteri evidente”, încheie antreprenoarea,