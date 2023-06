Un fost „copil-problemă” face acum ca achiziția de materiale de construcții să fie cea mai mică problemă

Un vis, dorința de a reuși, multă muncă și perseverență, indiferent de obstacole. Așa arată, pe scurt, rețeta succesului pentru Cosmin Răileanu, un fost „copil-problemă” care acum are afaceri de 15 milioane de euro.

Tânărul antreprenor a gândit un model de business unicat în domeniul materialelor de construcții, care îi permite să le ofere clienților prețuri mai mici cu până la 20-30% față de ceea ce oferă piața. Cum a reușit acest lucru? A eliminat intermediarii, astfel că marfa ajunge la client direct din fabrică. Este conștient că și el tot un intermediar este, dar avantajul lui este că nu are costuri, pentru că nu este nevoit să și depoziteze sau să manipuleze materialele. „Când chiar poți să scutești niște costuri, tu, ca vânzător, evident că poți să oferi prețuri mai competitive. Noi funcționăm ca un depozit virtual. Practic un client răsfoiește catalogul nostru de produse și apoi, când vrea să adauge în coș ceva, începe interacțiunea cu un consultant. Vreau să specific un aspect foarte important la care noi ținem mult: nu avem consultanți virtuali, nu avem o comunicare robotizată. Doar depozitul este virtual, însă comenzile sunt preluate de consultanți umani, pentru că, un client dacă vrea, de exemplu, să își cumpere un acoperiș sau chiar o hală nu poate pur și simplu să le adauge în coș, pentru că materiale de construcții au nevoie de expertiză, de un specialist. Iar specialistul suntem noi, care ne asigurăm că ceea ce vrea clientul să cumpere va și primi.”, explică antreprenorul.

Ca să-ți faci singur o casă întâi te pui pe învățat

Ideea acestui business a pornit de la o nevoie personală. Cosmin povestește că în momentul în care s-a apucat să își facă propria casă s-a simțit ca în primul an la Facultatea de Construcții. Adică a trebuit să se familiarizeze foarte bine cu domeniul pentru a înțelege ce nevoi are pentru locuință. Or un consultant sau un magazin în care să fi găsit tot ceea ce i-ar fi trebuit i-ar fi ușurat viața, mai spune el. Așa că planul lui – inițial „nebunesc”, pentru că urma să intre în competiție directă cu cei mai mari jucători din piață – s-a dovedit, în timp, că a fost unul care a dat roade. E drept, afacerea a trecut însă prin mai multe transformări de-a lungul celor opt ani de existență, fiind un „organism viu”, după cum chiar antreprenorul o descrie.

Primii bani investiți au fost în resursa umană. A pornit la drum alături de 4 angajați, cărora s-a asigurat că le poate susține salariile pentru minimum 3 luni, alocând pentru asta 10.000 de euro. Deși ideea a fost bine primită, iar clienții au început să vorbească de bine încă din start, provocarea cea mai mare pentru Cosmin a fost să le câștige încrederea pentru efectuarea plăților în avans. „Businessul s-a autosusținut încă din primul an, dar abia după 4 ani am început să nu mai avem așa mare problemă cu încasatul banilor în avans. Ideea este că nu poți să întorci din drum un TIR încărcat cu materiale doar pentru că s-a răzgândit clientul, pentru că asta costă, așa că la noi fiecare comandă se plătește integral în avans și abia apoi se organizează transportul. Dar, pentru că legislația nu prea ajută clientul păgubit în mediul online, iar oamenilor le era teamă de țepe, mai ales că nu vorbeam despre doua-trei sute de lei, a trecut ceva timp până să se înțeleagă faptul că suntem 100% reali și serioși. Iar când am depășit acest prag business-ul a explodat pur și simplu. Ca să înțelegeți la ce grad de încredere am ajuns acum cu clienții, vă pot spune că cea mai mare comandă încasată în avans a fost de 180.000 de euro!”

Țintă: 100 de milioane de euro, în 2027

După trecerea acestei bariere, Cosmin s-a concentrat exclusiv pe strategia pentru dezvoltarea afacerii. A pus la punct un business-plan pe termen lung, din care reiese că în 2027 ar urma să atingă o cifră de afaceri de 100 de milioane de euro. Momentan a încheiat anul 2022 cu 15 milioane de euro. Pentru a ajunge aici a făcut nenumărate greșeli, dar pe care le-a considerat niște lecții necesare, nu eșecuri, o deprindere pe care, de altfel, o avea încă de când era mic. „Am făcut și boacăne, nu zic nu, dar după fiecare aveam ceva de învățat. Am fost un copil-problemă, în sensul că nu prea am stat în standarde, dar nu pentru că voiam neapărat să fac rele, ci pentru că simțeam că trebuie să le dovedesc tuturor că lucrurile se pot face de multe ori și altfel, așa că încercam să le atrag atenția asupra mea cum știam eu la vârsta aceea, uneori făcând prostii. Dar iată că, până la urmă, ca adult, am reușit să pun la punct un model unicat de business și să arăt că lucrurile se pot face și altfel decât urmând tipare, că încă se poate inova, dacă gândești outside the box.”

Cosmin Răileanu și businessul său este genul de afacere despre care, auzind, îți vine să exclami: „Cum de nu mi-a venit și mie idea?!” Or tocmai aici este cheia: să privești cu ochi de antreprenor tot ceea ce te înconjoară, să descoperi nevoi ale oamenilor pe care să încerci să le satisfaci cât de bine poți. Succesul? Este doar o chestiune de timp dacă ți-ai găsit cu adevărat drumul.