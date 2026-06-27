Valoarea totală a deținerilor de instrumente financiare la Depozitarul Central a depășit 81 de miliarde de euro în primul trimestru

Valoarea totală a deținerilor de instrumente financiare la Depozitarul Central a depășit 414,5 miliarde de lei, respectiv 81,3 miliarde de euro, la sfârșitul primului trimestru al anului 2026, din care acțiunile au reprezentat 361,4 miliarde de lei (70,9 miliarde de de euro), potrivit raportului privind evoluția pieței de capital, publicat vineri de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF).

Numărul de emisiuni pentru care Depozitarul Central era depozitar al emitenților a fost de 608 la 31 martie 2026.

Depozitarul Central SA, entitate autorizată în baza reglementărilor Uniunii Europene, desfășoară operațiuni de compensare-decontare a tranzacțiilor cu instrumente financiare, operațiuni de depozitare a instrumentelor financiare emise de societățile emitente și operațiuni de registru pentru emitenții de instrumente financiare.

Potrivit raportului ASF, valoarea totală a deținerilor de instrumente financiare pentru care Depozitarul Central nu este depozitar al emitentului a fost de 712,3 milioane de lei (139,7 milioane euro). La data de 31 martie 2026, erau înregistrate în cadrul Depozitarului Central trei emisiuni de titluri de stat pentru care acesta nu este depozitarul emitentului, în valoare de 32,1 milioane de lei (6,3 milioane de euro).

În primul trimestru al anului 2026, numărul total al tranzacțiilor decontate pe bază netă a fost de 894.582, în creștere cu 86% față de aceeași perioadă a anului 2025. În același timp, valoarea totală a acestora a crescut cu o dinamică mai accentuată, înregistrând un avans de 100%, de la 9,9 miliarde de lei la 19,69 miliarde de lei.

Din valoarea totală decontată pe bază netă, 56,8% a provenit din decontarea tranzacțiilor în piețele administrate de BVB (11,18 miliarde de lei) și 43,2% (8,5 miliarde de lei) din decontarea tranzacțiilor de alocare.

Valoarea totală decontată pe tipuri de instrumente financiare a fost: 80,9% pentru acțiuni, 9,7% titluri de stat tranzacționate pe bursă, 2,1% unități de fond, 5,4% obligațiuni, 0,02% drepturi și 2% pentru alte tipuri de instrumente financiare, se mai arată în raport.

În primul trimestru al anului 2026, numărul total al tranzacțiilor decontate pe bază brută a fost de 2.136, aproximativ dublu față de aceeași perioadă a anului 2025, în timp ce valoarea totală a acestora a înregistrat o creștere semnificativă, de la 427 milioane lei la 1,34 miliarde de lei. În aceeași perioadă, întreaga valoare a tranzacțiilor decontate pe bază brută a fost realizată pentru tranzacții cu acțiuni în afara locurilor de tranzacționare.

În ceea ce privește decontarea pe bază brută pe Platforma T2S, valoarea totală a tranzacțiilor decontate a fost de 588 milioane euro, în scădere cu 9% (2025: 646 milioane euro). Din această valoare, 96,5% (567 milioane euro) au fost tranzacții decontate cu titluri de stat și 3,5% (21 milioane euro) tranzacții decontate cu obligațiuni denominate în euro.

Referitor la activitatea transfrontalieră, în perioada analizată s-au decontat 106 instrucțiuni DvP și RvP pentru instrumente financiare de tipul acțiunilor, unităților de fond și a certificatelor, valoarea totală a acestora fiind de 48 milioane lei, în creștere cu 20,8% față de aceeași perioadă a anului 2025 (39,5 milioane lei).

Potrivit raportului, valoarea totală decontată în diferite monede este structurată astfel: pentru decontare acțiuni – 80,3%,

obligațiuni – 19,4% și unități de fond – 0,3%.