După doi ani de declin, vânzările de bunuri personale de lux ar urma să revină pe creștere în 2026, însă traiectoria pe termen lung a sectorului rămâne incertă, a anunțat miercuri firma de consultanță Bain & Company în raportul său anual privind perspectivele sectorului de lux, transmite Reuters.

Vânzările de bunuri de lux, inclusiv bijuterii, modă, produse de înfrumusețare și ochelari, sunt estimate să crească cu aproximativ 2% în acest an, atingând valoarea de 367 de miliarde de euro (403 miliarde de dolari). Este vorba de un avans mai mic decât media anuală de creștere din ultimii 15 ani a sectorului de lux, care a fost de 5%.

Pentru anul 2027, Bain prognozează o creștere cuprinsă între 0% și 4%, la un curs de schimb constant. Potrivit firmei de consultanță, regiunea celor două Americi va rămâne principalul motor de creștere al sectorului de lux în 2027, în timp ce China, care a susținut o mare parte din expansiunea sectorului înainte de pandemie, va continua să înregistreze o evoluție modestă. Europa pare să se stabilizeze, pe măsură ce fluxurile de turiști internaționali, afectate de conflictul din Iran, încep să se redreseze treptat.

Baza de clienți a sectorului de lux a continuat să se restrângă în acest an, scăzând până la aproximativ 315 milioane de consumatori, de la 330 de milioane în 2025, unul dintre motive fiind reorientarea cheltuielilor către experiențe premium, activități de petrecere a timpului liber și divertisment.

‘Ceea ce observăm este o deplasare a interesului de la bunurile personale către alte forme de răsfăț, în special experiențe: masaje la spa, călătorii, dar și gastronomie rafinată’, a declarat Claudia D’Arpizio, partener senior la Bain.

Potrivit estimărilor firmei de consultanță, cheltuielile clienților din segmentul superior al pieței vor compensa, și chiar vor depăși, scăderea înregistrată în rândul consumatorilor care aspiră la acest segment. De asemenea, performanțele vor varia în rândul diferitelor categorii de produse de lux: sectorul bijuteriilor înregistrează rezultate peste așteptări, în timp ce sectorul modei este supus la presiuni.

Analiștii Bain subliniază că brandurile ancorate în identitatea locală atrag un interes tot mai mare din partea consumatorilor, în special în China. Intenția consumatorilor chinezi de a achiziționa mărci locale este, în prezent, de șase ori mai mare decât în 2019, fiind impulsionată de percepția unei autenticități culturale și a unui raport calitate-preț mai avantajos.

‘În China, consumatorii locali, începând cu Generația Z, s-au orientat treptat către brandurile locale, în toate categoriile de produse. Este primul an în care observăm acest fenomen’, a declarat Federica Levato, partener în cadrul Bain și coautor al raportului.