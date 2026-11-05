Profitul trimestrial al BMW a scăzut cu aproape 15%

Profitul trimestrial al Bayerische Motoren Werke AG (BMW) a scăzut din nou, slăbiciunea de pe piața chineză cheie afectând rezultatele producătorului german de automobile premium, transmite DPA.

Grupul, care deține mărcile BMW, Mini și Rolls-Royce, a raportat miercuri un declin anual de aproape 15% al profitului net în trimestrul trei din 2026, la 1,45 miliarde de euro. Toți producătorii auto germani sunt afectați de războiul prețurilor din China, iar BMW nu face excepție.

Vânzările BMW în China, cea mai mare piață auto din lume, au scăzut cu aproximativ un sfert. Totuși, compania a reușit să compenseze parțial declinul prin majorarea livrărilor în Europa și Statele Unite. Ca rezultat, vânzările BMW pe plan global au scăzut cu 6,3% în trimestrul trei, iar veniturile au înregistrat un declin de 5,8%, la 30,5 miliarde de euro.

‘În condiții de piață dificile, am avut rezultate bune în Europa și SUA. În special continuarea nivelului solid al comenzilor noastre pentru vehicule complet electrice confirmă evoluțiile favorabile’, afirma recent directorul de vânzări Jochen Goller.

Marți seara, BMW a emis un avertisment privind profitul, pentru a doua oară în acest an, și al treilea în doar 13 luni. Marja de profit la divizia auto ar urma să fie între minus 0,5% și plus 0,5% în 2026, după ce anterior previziona un nivel între 1% și 3%.

Înrăutățirea previziunilor vine pe fondul costurilor cu restructurarea, inclusiv schema de plecări voluntare, care a fost finalizată mai devreme, în urma interesului ridicat al angajaților.

Anterior BMW a indicat că se așteaptă ca acest program să coste peste un miliard de euro.

În plus, compania s revizuit în scădere prognoza privind vânzările pe plan global, care ar urma să scadă anul acesta cu 5% – 9,9%, după ce anterior previziona un nivel între 1% – 4,9%.

Surse din interiorul companiei au declarat pentru DPA că BMW va renunța pe plan global la aproximativ 8.000 de angajați, în special din administrație și segmentul de cercetare-dezvoltare (R&D).

Concurența chineză erodează marjele de profit pe piața din China și câștigă teren simultan în Europa, iar decalajul dintre prețurile producătorilor auto europeni și cele ale rivalilor chinezi continuă să se mărească, susțin analiștii.