Vânzările trimestriale ale BMW, afectate de dificultățile de pe piața din China

Vânzările trimestriale globale ale Bayerische Motoren Werke AG (BMW) au scăzut din nou, slăbiciunea de pe piața chineză cheie afectând rezultatele producătorului german de automobile premium, transmit DPA și Reuters.

Grupul, care deține mărcile BMW, Mini și Rolls-Royce, a raportat marți un declin anual de 6,3% al vânzărilor pe plan global în trimestrul trei din 2026, la 551.072 vehicule. Totuși, rezultatele sunt mai bune decât ale rivalilor germani, inclusiv Volkswagen și Mercedes-Benz.

Performanța slabă din China, cea mai mare piață auto din lume, a fost factorul decisiv al declinului general al BMW, livrările în statul asiatic înregistrând un recul de 24,8%, la 114,355 vehicule.

Toți producătorii auto germani sunt afectați de războiul prețurilor din China, iar BMW nu face excepție.

În Europa, BMW a beneficiat de pe urma cererii solide de vehicule electrice (EV), iar vânzările au urcat cu 37,5%, la 81.941 unități.

Și în SUA vânzările BMW au înregistrat un avans de 2,5%, la 106.741 unități.

‘În condiții de piață dificile, am avut rezultate bune în Europa și SUA. În special continuarea nivelului solid al comenzilor noastre pentru vehicule complet electrice confirmă evoluțiile favorabile’, a afirmat directorul de vânzări Jochen Goller.

Concurența chineză erodează marjele de profit pe piața din China și câștigă teren simultan în Europa, iar decalajul dintre prețurile producătorilor auto europeni și cele ale rivalilor chinezi continuă să se mărească, susțin analiștii.