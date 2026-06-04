Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul a scăzut în primele patru luni cu 5,8%

Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul (cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete) a scăzut în primele patru luni din acest an, față de perioada 1 ianuarie -30 aprilie 2025, atât ca serie brută cu 5,8%, cât și ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate cu 5,5%, arată datele Institutului Național de Statistică.

Astfel, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul (cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete), serie brută, în perioada 1 ianuarie -30 aprilie 2026, comparativ cu perioada 1 ianuarie -30 aprilie 2025, a înregistrat o scădere, pe ansamblu, cu 5,8%, ca urmare a scăderilor înregistrate la vânzările de produse nealimentare (-8,7%), vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun (-3,8%) și la comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate (-2,0%).

Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul (cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete), serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, în perioada 1 ianuarie -30 aprilie 2026, comparativ cu perioada 1 ianuarie -30 aprilie 2025, a înregistrat o scădere, pe ansamblu, cu 5,5%, ca urmare a scăderilor înregistrate la vânzările de produse nealimentare (-8,3%), vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun (-3,5%) și la comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate (-1,6%).

Conform INS, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul (cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete), serie brută, în luna aprilie 2026, comparativ cu luna precedentă, a scăzut, pe ansamblu, cu 1,4%, ca urmare a scăderilor înregistrate la comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate (-5,2%), vânzările de produse nealimentare (-0,9%) și la vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun (-0,1%).

Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul (cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete), serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, a scăzut, pe ansamblu, în luna aprilie 2026, comparativ cu luna precedentă, cu 2,6%, ca urmare a scăderilor înregistrate la comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate (-3,5%), vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun (-1,8%) și la vânzările de produse nealimentare (-1,4%).

De asemenea, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul (cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete), serie brută, în luna aprilie 2026, comparativ cu luna aprilie 2025, a înregistrat o scădere, pe ansamblu, cu 5,4%, ca urmare a scăderilor înregistrate la vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun (-6,7%), vânzările de produse nealimentare (-6,3%) și la comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate (-0,7%).

Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul (cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete), serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, în luna aprilie 2026, comparativ cu luna aprilie 2025, a înregistrat o scădere, pe ansamblu, cu 6,3%, ca urmare a scăderilor înregistrate la vânzările de produse nealimentare (-7,9%), vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun (-6,6%) și la comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate (-2,1%).