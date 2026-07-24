INS: Cifra de afaceri din servicii de piață prestate populației a scăzut cu 9,2%, în primele cinci luni

Afacerile rezultate din activitatea de servicii de piață prestate populației au scăzut cu 9,2%, ca serie brută, în primele cinci din 2026, comparativ cu aceeași perioadă din anul anterior, relevă datele publicate, joi, de Institutul Național de Statistică (INS).

Potrivit sursei citate, în perioada 1 ianuarie – 31 mai 2026, au fost raportate diminuări ale cifrei de afaceri în activitățile de jocuri de noroc și alte activități recreative (-15,9%), serviciile de coafură și alte activități de înfrumusețare (-15,3%), activitățile hotelurilor și restaurantelor (-12,2%) și activitățile de spălare și curățare (uscată) a articolelor textile și a produselor din blană (-3,2%). La polul opus s-au situat activitățile agențiilor turistice și tur-operatorilor, cu o creștere de 20,5%.

Activitatea de servicii de piață prestate populației, ca serie ajustată, în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, a înregistrat o scădere de 8%, de la un an la altul.

Datele INS arată că, la nivelul lunii mai 2026 față de mai 2025, activitatea de servicii de piață prestate populației, ca serie brută, a raportat o cifră de afaceri cu 7,6% mai mică, ca urmare a rezultatelor negative din activitățile de jocuri de noroc și alte activități recreative (-21,6%), serviciile de coafură și alte activități de înfrumusețare (-10,3%) și activitățile hotelurilor și restaurantelor (-9,4%).

În schimb, creșteri au fost consemnate în activitățile agențiilor turistice și tur-operatorilor (+31,4%) și în activitățile de spălare și curățare (uscată) a articolelor textile și a produselor din blană (+6,6%).

Cât privește cifra de afaceri din domeniu, ca serie ajustată, aceasta a scăzut cu 8,9%, în mai, anul curent, comparativ cu intervalul similar din 2025.

De la o lună la alta (mai – aprilie 2026), volumul cifrei de afaceri din serviciile de piață prestate populației a crescut cu 12,9%, ca serie brută, pe fondul activităților hotelurilor și restaurantelor (+17,2%), activităților din agențiile turistice (+11,8%), serviciilor de coafură și alte activități de înfrumusețare (+8,9%) și activităților de spălare și curățare (uscată) a articolelor textile și a produselor din blană (+7,5%). Pe de altă parte, activitățile de jocuri de noroc și alte activități recreative au scăzut cu 2,9%.

În același timp, afacerile din serviciile de piață prestate populației, ca serie ajustată, au consemnat o creștere de 0,9%, în mai 2026 față de aprilie, același an.