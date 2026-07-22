Cifra de afaceri din industrie a scăzut cu 1,6% în primele cinci luni

Cifra de afaceri din industrie pe total (piața internă și piața externă) a scăzut, în termeni nominali, cu 1,6%, în primele cinci luni ale acestui an, față de perioada similară a anului trecut, ca urmare a declinului înregistrat în industria prelucrătoare (-1,7%), potrivit datelor Institutului Național de Statistică, publicate miercuri.

Industria extractivă a crescut cu 2,3%.

Pe marile grupe industriale, scăderi au înregistrat industria bunurilor de folosință îndelungată și industria bunurilor de capital (-5,6%, fiecare) dar și industria bunurilor de uz curent (-0,8%) în timp ce creșteri au înregistrat industria energetică (+11,6%) și industria bunurilor intermediare (+0,2%).

În luna mai, cifra de afaceri din industrie a crescut, în termeni nominali, cu 6,1%, comparativ cu luna precedentă, ca urmare a avansului înregistrat în industria extractivă (+11,2%) și în industria prelucrătoare (+5,9%).

Pe marile grupe industriale, creșteri au înregistrat industria bunurilor de capital (+11,4%), industria bunurilor de uz curent (+4,8%), industria bunurilor intermediare (+4%) și industria bunurilor de folosință îndelungată (+3,8%). Industria energetică a scăzut cu 0,5%.

Față de luna mai a anului trecut, cifra de afaceri din industrie a scăzut, în termeni nominali, cu 0,5%, ca urmare a declinului înregistrat în industria prelucrătoare (-1,2%). Industria extractivă a crescut cu 19,7%.

Pe marile grupe industriale, scăderi au înregistrat: industria bunurilor de capital (-9,8%), industria bunurilor de folosință îndelungată (-6,8%) și industria bunurilor de uz curent (-0,1%) iar creșteri au înregistrat: industria energetică (+47,4%) și industria bunurilor intermediare (+2,3%).