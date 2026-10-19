ZEN.COM se lansează oficial în România cu un cont în 35 de valute și patru planuri pentru consumatori

ZEN.COM, aplicație financiară globală utilizată de peste 2 milioane de clienți, se lansează oficial în România. Oferta pentru consumatorii locali combină administrarea de zi cu zi a banilor în 35 de valute cu plăți, transferuri și schimb valutar, adăugând beneficii suplimentare pentru cumpărături și călătorii, prin cashback și avantaje.

Lansarea are loc într-un context în care activitatea clienților ZEN.COM continuă să crească puternic, numărul plăților cu cardul fiind cu 84% mai mare în primele opt luni din 2026 față de aceeași perioadă a anului trecut. Compania urmărește o creștere stabilă și organică în România și estimează că va ajunge la cel puțin 300.000 de utilizatori în primul an.

„România este o piață în care vedem un potențial pentru modelul ZEN.COM. Punctul de plecare este simplu: oamenii au nevoie de plăți convenabile și de control asupra banilor lor. Credem, însă, că plata în sine poate oferi mai multă valoare. De aceea, combinăm serviciile financiare de zi cu zi cu economii, beneficii și protecție pentru cumpărături și călătorii. Aceasta este, pentru noi, esența ideii de a-i ajuta pe clienți să plătească mai ușor, să obțină mai mult și să aibă mai puține griji”, declară Michał Bogusławski, CEO Europe, ZEN.COM.

În centrul ofertei ZEN.COM se află un cont multi-valută, care le permite clienților să achite cu cardul, să trimită și să primească bani, să schimbe valute și să retragă numerar de la ATM – toate dintr-o singură aplicație. Diferența vine din beneficiile asociate acestor activități financiare zilnice. În funcție de planul ales, clienții pot primi cashback, pot accesa beneficii pentru cumpărături și pot beneficia de protecție suplimentară la achiziția de produse sau în timpul călătoriilor.

Cele patru planuri (Good, Better, Best și ZEN) oferă niveluri diferite de funcționalități financiare, beneficii pentru cumpărături, protecție și servicii premium, în funcție de modul în care fiecare client dorește să utilizeze ZEN.COM.

ZEN.COM intră pe piața din România într-un moment în care clienții folosesc platforma tot mai mult, pentru o gamă mai largă de nevoi financiare zilnice.

În perioada ianuarie–august 2026, numărul plăților cu cardul a crescut cu 84% față de aceeași perioadă a anului trecut, iar valoarea totală a acestora a avansat cu 69%. Tranzacțiile care au generat cashback au crescut cu 107%, transferurile cu 133%, iar numărul clienților care folosesc planuri ZEN.COM cu plată este mai mare cu 56%.

Patru planuri construite în jurul unor nevoi diferite

Oferta ZEN.COM în România include patru planuri: Good, Better, Best și ZEN. Toate pornesc de la aceeași bază de servicii financiare, la care se adaugă niveluri diferite de beneficii și protecție.

Good: plăți de zi cu zi în 35 de valute, fără abonament lunar

Good este planul gratuit și oferă acces la funcționalitățile financiare de bază ZEN.COM. Clienții beneficiază de un cont care acceptă 35 de valute, un card virtual, plăți cu cardul, transferuri și schimb valutar, precum și acces la numerar prin ATM-uri. Planul oferă și acces la anumite oferte de cashback instant de la partenerii participanți, adăugând beneficii pentru cumpărături serviciilor financiare de zi cu zi disponibile fără abonament lunar.

Better: mai multe beneficii din cumpărăturile zilnice

Better este destinat clienților care vor să obțină mai multe beneficii din cumpărăturile online și din magazine. Planul include nivelul integral de cashback instant disponibil în ofertele partenerilor participanți, beneficii în Reward Zone, Best Price Cover, garanție extinsă pentru anumite produse electronice eligibile și suport ZEN Care atunci când apar probleme legate de o achiziție.

Best: beneficii pentru cumpărături și protecție suplimentară în călătorii

Best include toate beneficiile pentru cumpărături disponibile în planul Better, cu limite mai mari, și adaugă o gamă extinsă de protecții pentru călătoriile plătite prin ZEN.COM. Astfel, clienții pot beneficia de protecții importante pentru călătorii direct prin planul lor, fără să fie nevoie de contract separat pentru astfel de servicii.

Travel Delay Cover include situații precum întârzieri ale zborurilor și bagajelor, pierderea conexiunilor și refuzul la îmbarcare, iar Flight Claim Assistant poate solicita despăgubiri în numele clientului. Planul include și Event Ticket Cover, asistență în cazul insolvenței unei companii aeriene sau a unui organizator de călătorii și protecție de răspundere civilă în călătorii. Best oferă și schimb valutar nelimitat în zilele lucrătoare, facilitând plățile în străinătate.

ZEN: servicii premium și cea mai extinsă gamă de beneficii

ZEN este planul premium și combină cea mai extinsă gamă de beneficii pentru cumpărături și călătorii cu un card metalic, Premium Support și cele mai ridicate niveluri de protecție disponibile în oferta din România.

Una dintre funcționalitățile sale principale este Flight Live Assistant, care monitorizează zborurile în timp real și îi informează pe clienți despre modificări precum întârzieri, actualizări de status și porțile de îmbarcare. Pentru întârzierile eligibile, Flight Delay Lounge Pass oferă acces la lounge-uri în aeroport. Planul include și alte servicii dedicate călătoriilor, precum protecția pentru franșiza aferentă mașinilor închiriate, în conformitate cu termenii aplicabili planului.