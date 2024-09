Zgonea (ANCOM): România, unul dintre cele mai bune exemple din UE pe concurenţă, inovaţie şi investiţii în telecomunicaţii

România este, astăzi, unul dintre cele mai bune exemple din Uniunea Europeană în privinţa concurenţei, investiţiilor şi inovaţiei în sectorul telecomunicaţiilor, a declarat, marţi, într-un forum de specialitate, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), Valeriu Zgonea.

„În iunie, după cum ştiţi, am sărbătorit 76 de ani de relaţii diplomatice dintre cele două ţări (România şi Israel, n.r.), iar acest eveniment stă ca dovadă a gradului înalt de cooperare la care am ajuns. (…) În ultimele decenii, autorităţile de reglementare în telecomunicaţii din UE, în general, şi ANCOM în România, în special, au depus eforturi asidue pentru a oferi pieţe competitive de telecomunicaţii. Putem spune că România este, astăzi, unul dintre cele mai bune exemple ale Uniunii Europene în privinţa concurenţei, investiţiilor şi inovaţiei în sectorul telecomunicaţiilor. Avem cea mai mare acoperire cu fibră optică din UE şi asta datorită concurenţei efective. În plus, datorită preţurilor competitive de vânzare cu amănuntul, consumul de conexiune de până la 100 Mbps are acoperire la 94% dintre persoane. De asemenea, România are al treilea procent de conexiune, de 1 Gbps, din UE. Aceste performanţe au favorizat creşterea continuă a sectorului IT&C din România, în ultimele decenii, cu performanţe ridicate în conexiune, conectivitate, securitate cibernetică şi, bineînţeles, dezvoltare digitală. Un factor esenţial pentru dezvoltarea tehnologiilor inovatoare este reprezentat de capitalul uman din România. Avem unul dintre cele mai mari procente din UE de absolvenţi în domeniile matematică şi informatică”, a spus Zgonea.

Şeful ANCOM a amintit, totodată, de actualizarea reglementărilor referitoare la securitatea reţelelor.

„În ultimele două luni am actualizat reglementările de securitate a reţelei, astfel încât furnizorii din România să poată gestiona corect riscul de securitate al reţelelor şi serviciilor. De acum încolo, impactul incidentelor va fi evaluat în funcţie de praguri legate de calitate, nu numai de cantitate. Reglementările noastre urmăresc să susţină o piaţă competitivă care încurajează inovaţia şi, desigur, eficientizarea cadrului de reglementare adecvat scopului. Acesta este şi cazul când ne referim la noile tehnologii, precum blockchain, platforme digitale cu rulare deschisă, metaverse, Big data, care au un potenţial mare de a genera inovaţie, progres economic şi oportunităţi pentru afaceri şi pentru cetăţeni”, a afirmat Valeriu Zgonea.

În viziunea oficialului, noile tehnologii pot fi transformate în instrumente de dezvoltare şi de progres atât pentru cetăţeni, cât şi pentru mediul de afaceri.

„Astăzi, avem o mulţime de provocări. Prin cooperare, transparenţă, responsabilitate, avem şansa de a transforma aceste noi tehnologii în instrumente de dezvoltare şi progres pentru ţările noastre, pentru cetăţenii noştri şi pentru mediul nostru de afaceri. Într-o economie bine integrată la care visăm cu toţii, nimeni nu poate atinge prosperitatea de unul singur. Parteneriatele dintre părţile interesate de-a lungul unei guvernări şi reglementări înţelepte sunt elemente-cheie pentru gestionarea drumului către a cincea revoluţie industrială. Încurajez companiile israeliene să profite de oportunităţile de afaceri oferite de România în sectorul tehnologic. ANCOM rămâne un partener de încredere pentru sectorul privat. Vom continua să acţionăm ca un organism de reglementare activ şi transparent, deschis dialogului cu părţile interesate în beneficiul industriei, dar şi al consumatorilor deopotrivă”, a subliniat preşedintele ANCOM.

Ambasada Israelului în România, în parteneriat cu Institutul de Export şi Cooperare Internaţională din Israel, organizează, marţi, evenimentul „România – Israel Homeland & Cybersecurity Forum”.