Zgonea (ANCOM): Sectorul de poştă şi curierat ar putea ajunge la o cifră de afaceri de un miliard de euro în 2024/2025

Sectorul de poştă şi curierat este în plină dezvoltare şi ar putea ajunge la o cifră de afaceri de un miliard de euro în 2024 sau în 2025, a declarat, miercuri, Valeriu Ştefan Zgonea, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), la un eveniment de specialitate.

„Această zonă, acest sector al economiei este în plină dezvoltare. Noi estimăm că poate în 2024, poate în 2025 va atinge aproape un miliard de euro cifră de afaceri şi analizând datele pe care colegii că le-au colectat de la dumneavoastră am să vă spun ceea ce gândim noi că autoritate de reglementare, ce avem în vedere următoarea perioadă şi cum vedem noi dialogul cu dumneavoastră pentru a face serviciile să fie mai bune în România. În primul rând, vreau să vă comunic că am această oportunitate de a reînnoi angajamentul pe care îl are Autoritatea de a oferi un cadru de reglementare să spunem predictibil şi favorabil investiţiilor dezvoltării pieţei în condiţii de concurenţă sănătoasă cu scopul de oferi servicii de calitate utilizatorilor finali. Reprezentanţilor celor mai importante companii pe care le văd azi în sală vreau să le mulţumesc în numele Autorităţii pentru deschiderea de care au dat dovadă în furnizarea şi comunicare informaţiilor cu privire la activitatea care o desfăşoară. Aceste informaţii ne ajută pe noi, cei din Autoritate, să ne adaptăm reglementările şi strategiile la realităţile pieţei”, a spus Valeriu Zgonea, la a 11-a ediţie a Courier&Postal Services Forum 2024, organizat de Govnet Conferences.

El a afirmat că, în acest an, instituţia îşi propune să se uite cu mult mai multă atenţie la acest sector şi a vorbit despre deciziile pe care ANCOM le are în vedere. Astfel, în 2024 instituţia intenţionează să deruleze procedura pentru desemnarea unuia sau mai multor furnizori de serviciu universal în domeniul serviciilor poştale.

„Livrarea scrisorilor şi a coletelor la fiecare adresă din România, oricât de îndepărtată, la tarife accesibile, reprezintă un element esenţial al politicilor publice în domeniul serviciilor poştale. Forţa pieţei prin concurenţa poştală din România, oricât de puternică, sănătoasă şi durabilă ar fi, credem că nu poate asigura încă acest obiectiv prin mecanismele proprii. În al doilea rând ne propunem să elaborăm strategia de reglementare în domeniul serviciilor poştale pe termen mediu. Vă invit să vă implicaţi în procesul de realizare a acesteia, în perioada în care va fi publicată pentru consultare publică. Ne dorim să avem o strategie cu obiective concrete şi rezultate măsurabile pe piaţa în care activaţi. Demersul va avea la bază în mod special evoluţiile din piaţă, ţinând cont de diversificarea ofertei de servicii poştale, de soluţiile inovatoare şi sustenabile utilizate, cum ar fi livrarea la sistemele automate de livrare, tip lockere, şi distribuirea cu vehicule electrice, fapt ce demonstrează capacitatea pieţei de a se reinventa şi de a răspunde provocărilor şi oportunităţilor prezentului”, a spus Valeriu Zgonea.

El a afirmat că, dacă ne uităm la cifre, vom remarca investiţiile de peste 360 milioane lei realizate în anul 2022 în acest sector, reprezentând 8% din venituri.

„Susţinerea traficului de colete a fost principalul determinant al investiţiilor, materializate de altfel prin creşterea cu aproape 80% a numărului de sisteme automate de colectare sau livrare, până la aproape 4.500. Din analizele noastre, am constatat că peste 30 de milioane de trimiteri poştale, reprezentând 13% din volumul total, au fost livrate sau colectate prin intermediul acestor sisteme. Acest lucru subliniază schimbarea modului în care consumatorii interacţionează cu serviciile poştale. Consumatorii preferă soluţiile mai rapide şi mai eficiente. Preferinţa spre rapiditate şi comoditate a utilizatorilor poştali se întâlneşte cu eficienţa furnizorilor poştali, deseori prin utilizarea sistemelor automate”, a declarat preşedintele ANCOM.

El a menţionat că în zona cu cea mai rapidă creştere a sectorului poştal, adică pe segmentul coletelor şi pachetelor mici, concurenţa este sănătoasă şi durabilă, realizându-se în simbioză cu dinamica comerţului online.

„În traficul naţional de colete, cel mai mare competitor are sub 30% din trafic, iar o situaţie similară se înregistrează în traficul internaţional de colete. Digitalizarea economiei şi societăţii a generat avântul platformelor online care activează simultan în multiple pieţe, cum sunt platformele de ride-sharing şi food-delivery, dar care, în timp, şi-au suplimentat activitatea principală cu cea de furnizare de servicii poştale. De aceste repere ţinem cont în reglementările acestui sector, şi anume în cazul revizuirii regimului de autorizare generală privind furnizarea serviciilor poştale, adoptat la finalul anului trecut”, a precizat Valeriu Zgonea.

El a declarat că la nivel european se fac demersuri cu privire la modificarea cadrului de reglementare a serviciilor poştale, nemodificat substanţial în ultimii 20 de ani. În aceşti ani, piaţa a suferit schimbări majore, determinate de inovaţia tehnologică, digitalizarea economiei, societăţii şi comerţului electronic. În acest sens, în calitatea sa de autoritate naţională de reglementare în sectorul poştal, membră în grupul european al autorităţilor europene de reglementare din acest sector, ANCOM participă activ la aceste dezbateri. Redefinirea, regândirea serviciilor poştale, dar şi reforma serviciului universal, depind de această reformă legislativă unională.

„Vă pot spune că, recent, Comisia Europeană a demarat un studiu prospectiv pentru a analiza evoluţia sectorului poştal în urma crizelor recente şi a tendinţelor structurale pe termen lung. Se doreşte evaluarea impactului posibilelor modificări ale cadrului juridic al UE pentru sectorul poştal. Finalizarea studiului este preconizată pentru sfârşitul acestui an”, a mai spus Valeriu Zgonea.