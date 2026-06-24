ACEA: Vânzările de mașini electrice în UE au înregistrat un salt de 43% în luna mai

Mașinile electrice și hibride au continuat să susțină piața auto din Uniunea Europeană în luna mai, înmatriculările de autoturisme înregistrând un avans de 3,2% în ritm anual, ajungând la 955.013 vehicule, a informat marți Asociația Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), informează AFP.

Asociația care îi reprezintă pe cei 16 mari constructori auto din Europa a precizat că înmatriculările de autoturisme echipate cu motoare pe combustie internă pură au scăzut cu aproximativ o cincime în luna mai, ajungând la 210.383 de mașini pe benzină și 69.482 de mașini diesel, în timp ce vânzările de vehicule electrice complet electrice au crescut cu aproximativ 43%, ajungând la 203.417 unități. De asemenea, înmatriculările de mașini hibride au înregistrat și ele o creștere solidă în luna mai, potrivit datelor ACEA.

În ceea ce privește marile piețe auto din UE, în Germania, vânzările de autoturisme au crescut cu doar 0,1% în luna mai, în timp ce creșterea a fost semnificativ mai mare în Franța, cu un avans de 3,7% și în Italia, cu un avans de 7,6%. În Spania, înmatriculările au scăzut cu 0,8%.

Piața auto din România a înregistrat o creștere de 6,9% în luna mai, când au fost înmatriculate 11.250 de autoturisme, de toate tipurile.

În rândul principalilor constructori generaliști, grupul german Volkswagen a rămas liderul clar al pieței în Uniunea Europeană, dar a înregistrat o scădere a vânzărilor de 3,6%, până la 254.011 mașini. Stellantis, grupul-mamă al Fiat, Peugeot și Opel, a înregistrat o scădere de 2,6%, în timp ce înmatriculările Renault au scăzut cu 1,3%. Înmatriculările Dacia în UE au scăzut cu 2,2% în luna mai, până la 45.211 de unități.

În total, înmatriculările de autoturisme noi în primele cinci luni ale anului în UE au crescut cu 4%, ajungând la aproximativ 4,75 milioane de vehicule. Cota de piață a mașinilor electrice cu baterii complete a crescut de la 15,3%, până la 20%.

Datele ACEA mai arată că mărcile chinezești cresc puternic pe piața din UE, cu un avans de 447,3% al înmatriculărilor Leapmotor în luna mai, unul de 239,6% pentru Chery și unul de 158,8% pentru BYD. Cu toate acestea, pe primele cinci luni, cotele de piață ale constructorilor chinezi rămân gestionabile, ajungând la 2,6% pentru Geely și 2,1% atât pentru SAIC Motor cât și pentru BYD.

Constructorul american de automobile electrice Tesla și-a revenit după scăderea vânzărilor din 2025 și a atins o cotă de piață de 1,9% în primele cinci luni.