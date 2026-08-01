Eurostat: Rata inflației a urcat până la 2,9% în iulie, sporind șansele ca BCE să majoreze dobânda

Rata anuală a inflației în zona euro a urcat până la 2,9% în iulie, de la 2,8% luna precedentă, în linie cu previziunile analiștilor, potrivit unei estimări preliminare publicate vineri de Oficiul de statistică al Uniunii Europene (Eurostat), transmite Reuters.

Este pentru a cincea lună consecutiv în care creșterea prețurilor în zona euro depășește ținta pe termen mediu a BCE de 2%.

Această evoluție a prețurilor este o consecință a războiului din Orientul Mijlociu, care a provocat o explozie a prețurilor la petrol și gaze în Europa, în ultimele luni.

Creșterea inflației sporește presiunile și ar putea determina Banca Centrală Europeană să majoreze dobânzile la reuniunea de politică monetară din 10 septembrie.

Datele Eurostat arată că prețurile la energie în zona euro au înregistrat în iulie un salt de 10% în ritm anual, față de un avans anual de 8,5% în iunie, în timp ce prețurile serviciilor au crescut cu 3,3% (de la 3,2%), iar prețurile la alimente, alcool și țigări au urcat cu 1,2% (față de un avans de 1,5% în iunie).

De asemenea, inflația de bază (core inflation), adică ceea ce rămâne după ce sunt eliminate prețurile pentru bunuri volatile, precum energia și alimentele, a accelerat până la 2,5% în iulie, de la un nivel de 2,4% în iunie. Inflația de bază este indicatorul urmărit cu atenție de BCE la elaborarea deciziilor sale de politică monetară.

Economia zonei euro a înregistrat o creștere de 0,4% în trimestrul doi din 2026, comparativ cu precedentele trei luni, sfidând previziunile sumbre că războiul și prețurile ridicate la petrol și gaze o vor împinge spre recesiune.

Majoritatea economiștilor prevăd o nouă majorare a dobânzii de către BCE în septembrie sau octombrie, chiar dacă instituția a luat o pauză în iulie.