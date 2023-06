Aegon România: S-a triplat interesul românilor pentru a doua opinie medicală

Majoritatea românilor (63%) apelează la a doua opinie medicală atunci când vor să verifice un diagnostic pe care l-au primit, în timp ce 24% apelează la un astfel de serviciu pentru a se asigura de necesitatea unei intervenții chirurgicale, atunci când aceasta le este recomandată la o primă consultație. Conform datelor centralizate de Aegon România în ceea ce privește accesarea serviciului de a doua opinie medicală Aegon Diagnose.me, 13% au cerut a doua opinie cu privire la interpretarea unei radiologii, RMN sau CT.

Interesul pentru un astfel de serviciu este în creștere, numărul clienților care au apelat la a doua opinie medicală prin asigurarea Aegon Diagnose.me triplându-se în ultimii doi ani. În ceea ce privește intervalul de vârstă, 47% dintre românii care au optat pentru a doua opinie medicală au vârste cuprinse între 36 și 55 de ani.

Majoritatea cazurilor de a doua opinie medicală au fost deschise pentru a verifica o paletă de 14 specialități medicale, iar cele mai multe cereri au vizat afecțiuni ortopedice, ginecologice, oncologice, neurologice și cardiologice.

”Nevoia de a fi siguri, de a verifica și de a avea opțiuni a cunoscut o dinamică mai accentuată în ultimii ani. Mulți dintre noi solicităm deja mai multe opinii atunci când avem de-a face cu decizii importante, iar când vine vorba despre sănătatea noastră, vrem să avem parte de cea mai bună expertiză medicală și certitudinea unui diagnostic corect. Accesul la medici a devenit mult mai ușor odată cu diversificarea rețelelor de telemedicină și a dezvoltării serviciilor de a doua opinie medicală, disponibile acum la câteva click-uri distanță. Chiar dacă aceste servicii existau și înainte de pandemie, utilizarea lor a cunoscut un avans semnificativ datorită contextului pandemic, care a încurajat tot mai mult comunicarea în online”, a declarat Sînziana Maioreanu, CEO Aegon România.

Serviciul de a doua opinie medicală Diagnose.me, care oferă acces la peste 150 de medici de renume, din 35 de țări, a fost adus la noi în țară prin compania de asigurări Aegon România în anul 2018. Românii care au optat pentru acest serviciu beneficiază anual de 3 consultații de a doua opinie medicală, iar un avantaj important este faptul că întregul proces are loc în limba română, în condițiile în care corpul medical este format din medici de renume din Austria, Olanda, Franța, Elveția, Germania sau SUA. Costul asigurării este de 120 de lei pe an, iar începând cu luna august 2022, beneficiarii acestui serviciu au inclusă în pachet și o consultație lunară gratuită pentru sănătatea mentală.

”În ultimii 5 ani am reușit, împreună cu partenerii de la Diagnose.me, să le oferim românilor acces facil la expertiza unor medici de renume din străinătate, la un cost extrem de accesibil – 120 de lei / an, ceea ce înseamnă un cost de doar 10 lei pe lună.

Am reușit, astfel, să avem parte de opinia medicală din partea unor medici la care, în mod uzual, sunt liste lungi de așteptare și costuri ridicate pentru consultații. Mă bucur că putem fi alături de români cu un astfel de serviciu care să le aducă liniștea și siguranța unui diagnostic corect”, adaugă Sînziana Maioreanu, CEO Aegon România.

Cererea unei a doua opinii este recomandată uneori tocmai de către medicul care a avansat primul diagnostic, pentru a optimiza tratamentul și a reduce procedurile și riscurile inutile la care poate fi supus pacientul. Datele furnizate de Diagnose.me arată că probabilitatea aplicării unui diagnostic eronat este de 40% chiar și în cazul țărilor care au sisteme de sănătate performante, iar apelând la o a doua opinie medicală riscul unui diagnostic greșit este diminuat în proporție de 90%. Aceeași sursă precizează că 15% din cancerele de sân sunt diagnosticate doar ca urmare a unei a doua opinii medicale, în timp ce 45% dintre operațiile de coloană s-au dovedit a nu fi necesare după re-evaluarea documentelor medicale.

De altfel, conform Business Market Insights, la nivelul Uniunii Europene, piața serviciilor de a doua opinie medicală a crescut constant în ultimii ani, iar un avans semnificativ este estimat și pentru perioada următoare. Dacă în 2020, valoarea acestei piețe era de 1,1 miliarde de dolari, în 2027 este așteptată să se tripleze, la 3,2 miliarde de dolari, cu o creștere anuală de peste 16%.