Amendă de 25 de miliarde de dolari pentru Meta, din cauza Cambridge Analytica

Un tribunal din New Mexico a stabilit penalităţile pe care Meta trebuie să le plătească utilizatorilor locali, după ce compania a fost găsită vinovată de dezinformarea utilizatorilor în legătură cu scandalul Cambridge Analytica.
După ce a fost găsită vinovată de dezinformarea voită a utilizatorilor în legătură cu implicaţiile scandalului Cambridge Analytica, un tribunal din New Mexico a stabilit şi penalităţile pentru gigantul american.
Astfel, Meta, care la acea vreme se numea Facebook, trebuie să plătească 25 de miliarde de dolari, ceea ce reprezintă una dintre cele mai mari penalităţi date marilor companii în ultima vreme.
Juriul a stabilit că Meta se face vinovată de 43 de milioane de încălcări individuale ale legilor locale şi trebuie să plătească 5.000 de dolari pentru fiecare încălcare. Asta ar însemna 219 miliarde de dolari, însă judecătorul a redus penalitatea la 25 de miliarde de dolari.
Cazul îşi are originea în celebrul scandal Cambridge Analytica, când firma de consultanţă cu acelaşi nume a extras informaţii de la milioane de conturi de Facebook pentru a crea mesaje care să-l ajute pe Donald Trump în alegerile pentru primul mandat al acestuia.
Conform motivării deciziei, penalizarea se justifică prin „numărul extraordinar de încălcări ale legii”, durata şi caracterul repetat al conduitei, implicarea conducerii companiei şi alţi factori.
Pentru gigantul american, care încă nu a comentat decizia, amenda este una dintr-o serie care mai include o penalizare de un miliard de dolari pentru înşelarea utilizatorilor şi 17,1 miliarde de dolari (împreună cu YouTube şi TikTok) pentru punerea în pericol a copiilor.