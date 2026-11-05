Justiţia braziliană a interzis companiei Meta să utilizeze conţinuturi din presă pentru antrenarea AI-ului său

Justiţia braziliană a interzis marţi companiei Meta, societatea-mamă a Facebook, Instagram şi WhatsApp, să colecteze conţinut provenit de la mass-media afiliate la trei asociaţii de presă pentru a-şi antrena inteligenţa artificială (AI), potrivit hotărârii consultate de AFP.

Această decizie, care are caracter de măsură provizorie, vine ca urmare a unei cereri formulate de asociaţiile naţionale ale ziarelor, revistelor şi posturilor de radio şi televiziune, care denunţau faptul că Meta impune cedarea gratuită a conţinutului pentru a putea continua să utilizeze reţelele sale.

Această cerinţă a Meta figurează în noile sale condiţii de utilizare pentru întreprinderi, care urmau să intre în vigoare la 20 noiembrie.

Pe măsură ce se apropia această dată, judecătorul Guilherme Madeira Dezem a emis o hotărâre provizorie fără a audia Meta, considerând că prejudiciile ar fi „ireversibile” odată ce AI ar fi antrenată cu conţinutul presei.

„A impune mass-mediei punerea la dispoziţie gratuită şi universală a patrimoniului său creativ ca o taxă pentru a rămâne conectată la canalele prin care publicul contemporan consumă informaţii constituie un abuz evident de drept”, a scris judecătorul în hotărârea sa.

Magistratul a suspendat această parte a noilor condiţii impuse de Meta şi a interzis companiei să sancţioneze mass-media care le refuză.

Potrivit asociaţiilor, aceasta este prima hotărâre din lume în favoarea unei coaliţii de mass-media împotriva acestor condiţii.

Meta riscă o amendă zilnică de un milion de reali (162.000 de euro) în cazul nerespectării acestei interdicţii, până la pronunţarea unei decizii definitive.

Compania nu a răspuns imediat la solicitările AFP.

Această măsură „este un semnal foarte pozitiv care arată că există limite în ceea ce priveşte abuzul de putere economică”, a transmis preşedintele executiv al Asociaţiei Naţionale a Ziarelor (ANJ), Marcelo Rech, într-un comunicat.

Această decizie vine în urma numeroaselor critici aduse companiei Meta în timpul campaniei prezidenţiale.

Înaintea celui de-al doilea tur al alegerilor, Tribunalul Electoral Superior (TSE) îi ordonase să aplice aceleaşi reguli ambilor candidaţi, după ce echipa lui Lula acuzase compania de „ingerenţă” în favoarea rivalului său.

Meta a negat că ar fi luat partea vreunuia dintre candidaţi, invocând „probleme tehnice” care au dezavantajat campania stângii pe platformele sale.

Experţii Naţiunilor Unite au îndemnat compania Meta să protejeze libertatea de exprimare politică în cadrul campaniei electorale prezidenţiale din Brazilia.

După realegerea sa, Lula a promis că va reglementa reţelele sociale din ţară.