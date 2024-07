ANPC a verificat peste 800 de comercianţi de produse cosmetice din toată ţara şi a dat amenzi de peste patru milioane de lei

Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au verificat peste 800 de comercianţi de produse cosmetice la nivel naţional şi a dat amenzi de peste patru milioane de lei. Printre neregulile găsite au fost mărfuri expirate, produse care conţineau o substanţă interzisă, spaţii de depozitare insalubre.

Reprezentanţii ANPC au anunţat, luni, că în perioada 27 mai – 7 iunie au desfăşurat o amplă campanie de verificare a modului în care sunt respectate prevederile legale în domeniul comercializării produselor cosmetice, inclusiv la comerţul online.

Au fost controlaţi 828 operatori economici, la 682 dintre aceştia înregistrându-se abateri, şi produse cosmetice în valoare de aproximativ şase milioane de lei.

Pentru neregulile constatate, comisarii ANPC au dat 585 de amenzi contravenţionale în valoare de aproximativ 4,1 milioane lei şi 431 avertismente.

De asemenea, ei au oprit definitiv de la comercializare produse cosmetice neconforme, în valoare de peste 300.000 lei.

”Este important ca produsele cosmetice să fie achiziţionate doar din locuri autorizate, astfel încât condiţiile de depozitare ale acestora să corespundă cu cele menţionate pe etichetă, să verifice termenul de valabilitate, precum şi existenţa simbolului PAO, care reprezintă numărul de luni până la care un produs este conform, începând cu data deschiderii acestuia.

Recomand consumatorilor să refuze cumpărarea cosmeticelor care conţin butylphebyl methylpropional-BMHCA, aceasta fiind o substanţă interzisă, şi de asemenea, să evite achiziţia şi folosirea produselor contrafăcute care pot fi periculoase pentru organismal uman”, a declarat preşedintele interimar ANPC, Sebastian Hotca.

Cele mai importante abateri constatate au fost: deficienţe de etichetare (lipsa menţiunilor privitoare la numele, denumirea comercială şi adresa producătorului/importatorului/distribuitorului, lipsa numărului lotului, lipsa listei ingredientelor etc.); folosirea unor testere de produse cosmetice, diverse categorii, neinscripţionate cu data deschiderii, deşi acestea sunt etichetate cu simbolul PAO (care specifică valabilitatea produsului o anumită perioadă după deschiderea acestuia); lipsa autorizaţiei de funcţionare; lipsa etichetelor traduse în limba română sau traducerea eronată a elementelor de pe etichetă; comercializarea unor produse cu data de minimă durabilitate depăşită; folosirea unor spaţii de depozitare insalubre, cu praf sau scurgeri de conţinut; nerespectarea regimului promoţiilor (ex.: neprecizarea preţului de referinţă, lipsa menţionării perioadei de desfăşurare a promoţiei etc.)

Alte probleme descoperite de comisarii ANPC au fost: comercializarea unor produse cosmetice care aveau în compoziţia lor ca ingredient butylphebyl methylpropional-BMHCA (substanţă interzisă); lipsa afişării preţului/unitate de măsură, la produse de peste 50 mg/ml; neafişarea preţului produsului în locuri vizibile; comercializarea unor produse cosmetice desigilate, rupte; comercializarea unor produse fără certificat de garanţie neconform; lipsa existenţei, pe site a condiţiilor, termenelor şi procedurilor de exercitare a dreptului de retragere, precum şi formularul tipizat aferent; lipsa descrierii complete a produsului cosmetic pe unele site-uri.