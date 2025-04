Wizz Air a inaugurat o nouă rută din Cluj-Napoca către Castellón, Spania

Compania aeriană Wizz Air a inaugurat vineri o nouă rută din Cluj-Napoca către Castellón, Spania, Biletele pornesc de la 99 lei, preţ pentru un singur segment de zbor, incluzând taxele administrative şi alte taxe neopţionale. La nivel naţional, compania a ajuns la 50% cotă de piaţă şi este principalul operator aerian din Cluj-Napoca,cu 55% cotă de piaţă.

”Wizz Air inaugurează astăzi o nouă rută din Cluj-Napoca către Castellón, Spania. Biletele sunt deja disponibile pe site-ul oficial Wizz Air şi prin intermediul aplicaţiei mobile a companiei aeriene, începând de la doar 99 lei”, anunţă compania.

Castellón de la Plana este un oraş fermecător care îmbină frumuseţea naturală uimitoare cu patrimoniul cultural bogat. Dincolo de ţărmurile regiunii, vizitatorii pot explora peisajele luxuriante ale Parcului Natural „Desert de les Palmes”, ideal pentru drumeţii şi privelişti panoramice. Cu climatul său cald, localnicii primitori şi un amestec de atracţii urbane şi activităţi în aer liber, Castellón este o destinaţie încântătoare pentru cei ce caută o experienţă de călătorie relaxată şi bogată din punct de vedere cultural.

”În calitate de companie aeriană lider în România (cu 50% cotă de piaţă) şi principalul operator aerian din Cluj-Napoca (55% cotă de piaţă), Wizz Air îşi reafirmă angajamentul pe termen lung faţă de piaţă, adăugând încă o rută care va opera şi în acest sezon estival, spre Heraklion, începând din data de 17 iunie”, precizează compania.

Noua rută spre Castellón va funcţiona în zilele de luni şi vineri, începând cu 11 aprilie 2025, apoi marţi şi sâmbătă, începând cu 17 iunie.

„Suntem mândri să sărbătorim aceste noi rute din Cluj-Napoca, la scurt timp după ce am atins pragul impresionant de 100 de milioane de pasageri în România şi am anunţat planul de transformare «Customer First Compass». Cele mai noi zboruri către Castellón şi destinaţia mult aşteptată pentru vacanţa de vară ne subliniază angajamentul de a extinde reţeaua şi de a oferi opţiuni de călătorie accesibile”, spune Anastasia Novak, corporate communications manager în cadrul Wizz Air.

Compania oferă 35 de destinaţii din 14 ţări de la Cluj-Napoca.

„Suntem încântaţi să inaugurăm astăzi cea de-a 8-a destinaţie spre Spania disponibilă în reţeaua de rute a Aeroportului Internaţional Cluj. Zborurile directe pe noua rută Cluj-Napoca – Castellón, operate de partenerul nostru Wizz Air, vor deservi comunitatea importantă de români din Castellón, oferind totodată cetăţenilor spanioli din această regiune ocazia de a vizita oraşul Cluj-Napoca şi provincia istorică Transilvania. Colaborarea noastră cu Wizz Air ne permite să extindem conectivitatea aeriană a regiunii şi să satisfacem cererile în continuă creştere ale pieţei”, afirmă David Ciceo, CEO-ul Aeroportului Internaţional Cluj.

Wizz Air operează o flotă de 232 de aeronave Airbus A320 şi A321. Toate zborurile Wizz Air sunt operate cu aeronave Airbus A320 cu 180 de locuri, A320neo cu 186 de locuri, A321 cu 230 locuri şi aeronave Airbus A321neo cu 239 locuri. Un număr de 62,8 milioane de pasageri au zburat cu compania în 2024. Wizz Air este listată la Bursa de Valori din Londra cu abrevierea „WIZZ”.