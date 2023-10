Antreprenorul care profită din plin de beneficiile ovăzului

În timp ce căuta opțiuni pentru un mic dejun sănătos, la birou, Cristian Barin a realizat că piața autohtonă nu este deloc ofertantă. Așa că s-a gândit să-și lanseze propriul business cu produse naturale. I-a ales un nume sugestiv, Ohvăz, și s-a apucat rapid să creeze o rețetă de succes. A încheiat anul trecut cu afaceri de aproape 500.000 de euro, iar estimările sunt că în 2023 va ajunge la circa 750.000 de euro.

Cristian Barin a absolvit facultatea de contabilitate, finanțe-bănci, iar în 2013 a început să țină cursuri de Photoshop, o activitate care l-a ajutat să-și finanțeze tot felul de proiecte. Și, după ce a tatonat antreprenoriatul cu o patiserie și o firmă de IT, „din pasiune pentru alimentația echilibrată”, și-a îndreptat atenția în 2018 către un business care produce preparate pe bază de ovăz. A investit la început circa 100.000 de euro, iar acest capital l-a ajutat să pună foarte repede, în doar în câteva săptămâni, afacerea pe picioare. Însă așa cum și beneficiile alimentației sănătoase se văd în timp, și succesul businessului cu produse naturale s-a lăsat un pic așteptat. Abia trei ani mai târziu, după investiții personale care au depășit 300.000 euro, au început să apară și primele luni profitabile. „Afacerile anterioare au fost profitabile și m-au ajutat să-mi formez economii substanțiale. Însă, chiar și acum, în 2023 am mai avut luni în care au fost pierderi. Din fericire, nu sunt deloc îngrijorat de aceste episoade, activez într-o nișă extrem de grea”, spune tânărul antreprenor. Astăzi, firma produce, printre altele, biscuiți de ovăz, budincă de ovăz, granola, limonadă și alte produse potrivite pentru micul dejun și masa de prânz. „Cum căutam idei de meal prep, să iau la birou ceva la pachet ca sa nu mai comand cartofi prăjiți, orez și piept de pui, mi-a venit ideea Ohvăz. Am găsit multe postări pe tot felul de forumuri despre oatmeal și porridge și nu avea nicio idee ce înseamnă. Eu am crescut cu orez sau griș cu lapte și cu o linguriță de gem, ca majoritatea românilor, dar după mai multe teste de mic dejun cu ovăz și porridge, mi-am dat seama că poate fi o afacere excelentă. Produsul este delicios, te face să te simți bine, ajută digestia, iar cei care lucrează la birou ar avea nevoie de fix acest produs”, explică antreprenorul care sunt ingredientele businessului pe care l-a construit.

I-a fost dificil să ajungă unde este astăzi deoarece a avut depășit foarte multe obstacole. „Nu pot spune cât de greu a fost să avem aceste cifre. Simt că am depășit cel mai mare hop, iar acum privesc spre profitabilitate și o cifră de afaceri de câteva milioane de euro”, este încrezător Cristian Barin, care însă recunoaște că nici prezentul nu este lipsit de provocări. „Apar probleme mari în fiecare săptămână, adesea unice, cauzate de tipologia produselor. Sigur că mai toată lumea are probleme cu producția, cu logistica, cu depozitare și alte cele, însă în momentul în care vorbim despre ovăz cu lapte de migdale, în ambalaj de sticlă, cu o valabilitate de 6-7 zile, atunci problemele devin e zece ori mai acute.”

Pandemia nu i-a afectat substanțial businessul, întrucât Ohvăz avea propriile sale lupte de purtat. Pe de-o parte, se făceau eforturi „disperate” pentru educarea publicului din România legat de ce însemna produse naturale, fără conservanți, cu termen de valabilitate mic. Pe de altă parte, trebuiau gestionate provocările logistice, pentru că livrează la rece, în ambalaje de sticlă, oriunde în țară. Astfel, antreprenorul s-a concentrat pe optimizarea proceselor și pe găsirea de soluții cu ajutorul echipei sale. „Neavând niciun fel de model de urmat, ne-am bazat doar pe soluții noastre interne. Din ce știm, există doar 2-3 companii cu produse similare, în Singapore și în SUA. De aici, dificultățile cele mai mari – nu avem niciun fel de exemplu de urmat”. Totuși, ca urmare a pandemiei, clienții, simte Cristian Barin, au început să fie din ce în ce mai atenți la ceea ce consumă. „Asta mă bucură! Sper să fie din ce în ce mai mulți oameni atenți la eticheta produselor – e doar în interesul lor”. De altfel, el susține că misiunea Ohvăz este de a ajuta cât mai multe persoane să mănânce mai bine.

Anul trecut, Ohvăz a raportat afaceri de 490.0000 euro, iar pentru 2023 estimează vânzări de circa 750.000 de euro. Anterior, în 2021, compania a încheiat anul cu vânzări de 290.000 de euro. „Vânzările au crescut pe baza comenzilor recurente, dar și a activității noastre în mediul online. Mă bucur să zic că avem o comunitate frumoasă, activă și ea ne ajută să fim cât se poate de transparenți și deschiși.” Ohvăz, spune Cristian Barin, lucrează pe un teren virgin. „Nu am găsit produse similare nici în România, nici în regiunea aceasta a continentului. Astfel, suntem deschizători de drumuri, ceea ce este extraordinar de bine, dar și extraordinar de rău”. Cel mai bine vândut produs este pachetul de cinci arome de ovăz. „Este de înțeles, de ce – îți asiguri micul dejun sau masa de prânz pentru toată săptămâna la birou”. În ceea ce privește clienții Ohvăz, aceștia sunt persoane care vor să mănânce mai bine fără să simtă că fac sacrificii. De altfel, majoritatea comenzilor de pe site sunt plasate de către femei cu vârsta de 35-45 de ani. „Mai toți vrem să slăbim câteva kilograme, însă nu vrem să ne înfometăm mâncând doar salata și bând apă plata. De aceea produsele Ohvăz sunt dulci – ele nu sunt un desert, ci sunt făcute în așa fel încât să te simți satisfăcut după ce le mănânci și să nu mai poftești la tot felul de produse de tip junk food. Mai toate produsele Ohvăz sunt vegane, fără zahăr adăugat, fără ingrediente dubioase, fără chimicale ciudate pe care nu le poți pronunța. Așa reușim să atragem un public larg”.

Antreprenorul mărturisește că nu a avut un mentor anume, însă ascultă foarte multe cărți audio și podcasturi și culege informațiile care-l ajută. Mai mult decât atât, și-a adus în companie oameni de bază, cum este de pildă, directorul comercial, Ionuț Mina, care a devenit mâna sa dreaptă. De asemenea, Cristi Marin, bucătarul cu care a conceput primele rețete de ovăz cu lapte de migdale este unul dintre persoanele care l-au ajutat cel mai mult de-a lungul timpului. „Sunt recunoscător întregii echipe – fără ei nu puteam să ajung la aceste performanțe”, punctează Cristian Barin. La ora actuală, Ohvăz numără 16 angajați, iar antreprenorul, care mai deține 70,7% din business, estimează ca până la finele anului va ajunge să investească 800.000 de euro în dezvoltarea businessului.

Acționariat

Ohvăza reușit de-a lungul timpului să atragă investitori precum Marius Alexe, care deține 11,3%, SevenX Ventures (vehicul de investiţii controlat de Iulian Cîrciumaru şi Leonard Leca) cu 12,7%, Dan Oroș (CEO Creatopy) cu 5,3%,

Beneficiile consumului de ovăz:

Reduce riscul bolilor cardiace. Un studiu publicat în American Jurnal Of Lifestyle Medicine concluzionează foarte clar- consumul de ovăz si de produse pe baza de ovăz reduce nivelul de colesterol total și scade riscul de boli de inimă. Explicația este dată de prezența beta-glucanului, o categorie specială de fibre solubile, dar și a cantității mari de antioxidanți, capabili să lupte împotriva acțiunii radicalilor liberi. O porție de ovăz ce conține aproximativ 3 grame de fibre reduce colesterolul cu pana la 23% dacă este consumată zilnic.

Paznic al siluetei tale . Cantitatea semnificativă de fibre din ovăz conferă senzația de sațietate, reduce foamea și asigură un tranzit intestinal sănătos. Acest lucru se va vedea în păstrarea siluetei.

Risc redus de diabet zaharat. În 100 de grame de ovăz regăsim 44% magneziu, altfel spus, ovăzul reduce pofta de dulce, fluctuațiile glicemice și rezistența la insulină, principalul factor de apariție al diabetului zaharat.

Previne instalarea cancerului la sân. În special la femei, în premenopauză sau la instalarea menopauzei, medicii recomandă fibre din cereale. Studiile indică faptul că persoanele care consumă ovăz înainte de apariția menopauzei au cu 41% mai puține riscuri de îmbolnăvire de cancer la sân.

Bun și pentru celiaci. În mod natural, ovăzul nu conține gluten și poate fi consumat de majoritatea persoanelor cu intoleranță la gluten (celiaci). Cu toate acestea, există riscul ca, prelucrat împreună cu grâu, secară, orz, el să fie cotaminat cu gluten. Verificați întotdeauna eticheta alimentelor pe care le cumpărați! Chiar și așa, există unii celiaci care sunt sensibili la consumul de ovăz.

Sursă: Recomandările Monicăi Duță, nutriționist, pentru ovăz.