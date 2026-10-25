Aproximativ 70 de milioane de ţigarete şi peste 9,8 tone de tutun, descoperite de poliţişti, în primele 9 luni ale anului 2026

Aproximativ 70 de milioane de ţigarete şi peste 9,8 tone de tutun au fost descoperite de poliţişti, în primele 9 luni ale anului 2026, fiind aplicate 1.135 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 8.175.255 de lei.

”Activităţile desfăşurate de Poliţia Română pentru combaterea contrabandei cu tutun şi produse din tutun sunt abordate prioritar, fiind luate măsuri permanent, adaptate specificului fiecărei unităţi teritoriale, în cooperare cu celelalte unităţi şi instituţii cu atribuţii în domeniu. În perioada ianuarie – septembrie 2026, la nivel naţional, au fost desfăşurate 372 de acţiuni, în sistem integrat, pe linia combaterii contrabandei cu tutun şi produse din tutun şi au fost înregistrate 541 de dosare penale vizând acest domeniu, în cadrul acestora fiind cercetate 765 de persoane”, anunţă, sâmbătă, Inspectoratul General al Poliţiei Române.

Potrivit sursei citate, au fost destructurate 16 grupuri infracţionale care acţionau în domeniul contrabandei cu tutun şi sesizate 704 infracţiuni prevăzute de Codul Vamal, Codul Fiscal şi Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale.

Astfel, au fost descoperite şi indisponibilizate, de către poliţişti, 69.803.640 de ţigarete şi 9.840 de kilograme de tutun.