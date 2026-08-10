Reguli noi: Românii pot aduce 800 de ţigarete la 40 de zile şi 10 litri de băuturi spirtoase pe parcursul unui an

Ministerul Finanţelor anunţă reguli noi privind transportul în România al produselor accizabile achiziţionate din alte state membre UE de către persoanele fizice, stabilite printr-un ordin comun emis de către Autoritatea Vamală Română şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Astfel, o persoană fizică nu poate transporta în România, mai des decât o dată la 40 de zile, cantităţi care depăşesc 800 de ţigarete (însemnând 40 de pachete, respectiv patru cartuşe de ţigarete obişnuite) şi 10 litri de băuturi spirtoase sau 110 litri de bere pe parcursul unui an.

Depăşirea cantităţilor stabilite prin noul act normativ se sancţionează cu amenzi cuprinse între 20.000 şi 100.000 de lei şi prin confiscarea produselor respective.

„Autoritatea Vamală Română şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală au emis un ordin comun care defineşte caracterul ocazional al transportului în România de produse accizabile achiziţionate dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene de către persoane fizice, pentru uz propriu.

Actul normativ introduce criterii clare şi unitare pentru evaluarea acestor situaţii, în scopul delimitării transporturilor realizate strict în interes personal de cele care pot indica desfăşurarea unor activităţi cu caracter economic, inclusiv activităţi ilicite”, informează, luni, Ministerul Finanţelor.

Prin caracter ocazional al transportului în România de produse accizabile achiziţionate dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene de către o persoană fizică, pentru uzul său propriu, se înţelege transportul de produse accizabile care îndeplineşte cumulativ condiţii precum: este realizat exclusiv în scop personal, necomercial, de către persoana respectivă, nu face parte dintr-o serie succesivă de transporturi efectuate de aceeaşi persoană, de natură să indice desfăşurarea unei activităţi economice, cantităţile transportate, analizate în raport cu intervale de timp de 40 de zile şi de un an, nu depăşesc limitele prevăzute de legislaţia fiscală.

Concret, o persoană fizică nu poate transporta în România, mai des decât o dată la 40 de zile, cantităţi care depăşesc 800 de ţigarete (însemnând 40 de pachete, respectiv patru cartuşe de ţigarete obişnuite), 400 de ţigări (cu o greutate maximă de 3 g/bucată), 200 de ţigări de foi sau un kg de tutun de fumat, respectiv 250 g (sau 800 de stickuri) de produse din tutun destinate inhalării fără ardere, 250 g de tutun de mestecat sau 250 g de tutun pentru uz nazal. Pentru băuturile alcoolice, plafonul se raportează la un interval de un an şi este de 10 litri de băuturi spirtoase, 20 de litri de produse intermediare, 90 de litri de vinuri (din care maximum 60 de litri de vinuri spumoase) şi 110 litri de bere.

Până acum, aceste plafoane erau stabilite doar prin normele metodologice, fără o definire explicită a caracterului ocazional al transportului şi fără repere clare de timp pentru evaluarea frecvenţei acestuia.

Ministerul Finanţelor mai precizează că până în prezent, legislaţia nu prevedea intervale de timp pentru încadrarea în limitele cantitative pentru consumul propriu, prin urmare, oricine putea introduce în ţară cantitatea maximă legală, chiar şi în fiecare zi sau de mai multe ori pe zi.

Odată cu intrarea în vigoare a Ordinului 1613/03.08.2026, depăşirea cantităţilor legale stabilite pentru 40 de zile în cazul produselor din tutun şi într-o perioadă de un an, pentru cele din alcool se sancţionează cu amenzi cuprinse între 20.000 şi 100.000 de lei şi prin confiscarea produselor respective.

„Prin noile prevederi se urmăreşte asigurarea unei aplicări coerente şi nediscriminatorii a cadrului legal, astfel încât autorităţile competente să poată evalua în mod obiectiv situaţiile întâlnite în practică, în funcţie de frecvenţa transporturilor şi de cantităţile de produse accizabile, precum cele amintite anterior, introduse în ţară”, menţionează documentul.

Totodată, pentru consolidarea capacităţii de monitorizare, la nivelul Autorităţii Vamale Române se instituie Registrul electronic de evidenţă a introducerilor ocazionale de produse accizabile de către persoane fizice, în care sunt înregistrate constatările efectuate de personalul Autorităţii Vamale Române şi al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Fişa de constatare stă la baza înregistrării datelor în registrul electronic dedicat, fiind semnată de personalul constatator şi de persoana care deţine bunurile, iar în situaţia refuzului de semnare, acest fapt este consemnat, fără a afecta valabilitatea înregistrării.

Obiectivul acestei măsuri este creşterea gradului de conformare fiscală şi îmbunătăţirea colectării veniturilor la bugetul de stat, ştiut fiind faptul că produsele accizabile reprezintă o categorie cu impact semnificativ asupra veniturilor publice.

Ordinul contribuie la protejarea intereselor economice ale României şi la menţinerea unui mediu concurenţial echitabil pentru operatorii economici care îşi desfăşoară activitatea cu respectarea legislaţiei în vigoare, susţin oficialii de la Ministerul Finanţelor.

„Noile reglementări transmit un semnal clar privind importanţa susţinerii pieţei interne, încurajând achiziţia de produse din România şi descurajând practicile care pot afecta producătorii şi comercianţii locali prin evitarea cadrului fiscal aplicabil”, menţionează documentul.

Ordinul a fost publicat în Monitorul Oficial al României.