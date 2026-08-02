IGPR avertizează asupra unei noi fraude online în care este folosită identitatea Poliției Române

Poliția Română avertizează asupra unei noi campanii de fraudă online, în care infractorii folosesc în mod fraudulos identitatea Poliției Române și a altor instituții publice pentru a determina cetățenii să efectueze plăți și să divulge date personale sau bancare, informează Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR).

Potrivit unui comunicat de presă, în ultima perioadă autoritățile au primit un număr semnificativ de sesizări privind mesaje frauduloase care utilizează în mod abuziv identitatea Poliției Române și a altor instituții publice.

‘În cadrul acestei campanii, victimele primesc mesaje tip SMS sau prin aplicații de mesagerie care par a proveni de la ‘Poliția Română’ și informează despre o presupusă amendă pentru depășirea limitei de viteză. Mesajele impun un termen foarte scurt pentru efectuarea plății, fiind însoțite de amenințări privind aplicarea unor penalități, executarea silită, blocarea conturilor bancare, imposibilitatea efectuării inspecției tehnice periodice, transferului de proprietate sau reînnoirii asigurării autovehiculului etc. Autorii exploatează încrederea publicului în instituțiile statului și creează un sentiment de urgență pentru a determina victima să acționeze, fără a verifica autenticitatea mesajului’, a transmis IGPR.

Această metodă reprezintă un exemplu clasic de ‘Government Impersonation Scam’, în care infractorii se prezintă drept reprezentanți ai unei autorități publice pentru a obține beneficii financiare sau acces la date sensibile.

IGPR precizează că instituțiile statului nu transmit amenzi prin SMS sau prin aplicații de mesagerie împreună cu linkuri directe pentru efectuarea plății.

Pentru prevenirea unor astfel de fraude, Poliția Română face următoarele recomandări:

* Nu răspundeți mesajelor și nu accesați linkurile primite prin SMS sau aplicații de mesagerie care solicită plata unor amenzi;

* Verificați existența unor eventuale obligații de plată exclusiv prin platformele oficiale, accesând manual adresa ‘https://www.ghiseul.ro’ în browser, fără a utiliza linkuri primite în mesaje;

* Verificați cu atenție denumirea domeniului web. Domeniile asemănătoare celor oficiale (ex.: *.cc*, *.top*, *.vip* etc.) reprezintă un indicator clar al unei tentative de fraudă;

* Nu introduceți date personale, parole sau informații despre cardurile bancare pe site-uri accesate din linkuri primite prin SMS sau aplicații de mesagerie;

* Rețineți că instituțiile statului nu transmit amenzi prin SMS sau prin alte aplicații de mesagerie, împreună cu linkuri directe pentru efectuarea plății;

* Dacă ați introdus deja date bancare pe un astfel de site, contactați imediat banca emitentă pentru blocarea cardului și monitorizarea tranzacțiilor;

* Raportați tentativele de fraudă către autoritățile competente și contribuiți la avertizarea altor persoane.