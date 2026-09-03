Piața neagră a țigaretelor a crescut cu 3,4 puncte procentuale, în iulie; record pentru ultimii zece ani

Piața neagră a țigaretelor a crescut, în România, cu 3,4 puncte procentuale (p.p.) în luna iulie a acestui an, până la aproape 14% din totalul consumului, comparativ cu 10,5% în mai, arată datele publicate, joi, de către Novel Research.

Potrivit sursei citate, această creștere de pe piața neagră este cea mai mare din ultimii zece ani, iar partea de nord-vest a țării a raportat cel mai important salt al comerțului ilegal cu țigarete, de 8,4 puncte procentuale, până la 17,4%. De asemenea, o majorare semnificativă este consemnată și în zona București (+8,1 puncte procentuale, la 17,5% din total).

‘Cea mai mare pondere a pieței negre la nivel regional se înregistrează în partea de sud, și anume 19,5%. Din punctul de vedere al provenienței produselor, Bulgaria se situează la 26,9%, după Duty Free (29,7%), iar ponderea produselor de origine necunoscută se află la peste 20%, în creștere cu 16,4 p.p..Ponderea produselor provenite din Republica Moldova continuă să scadă în iulie cu 4,9 p.p, până la 10,2%’, a declarat directorul general al Novel Research, Marian Marcu, într-un comunicat transmis AGERPRES.

La rândul său, directoarea pentru afaceri externe al Ariei Europa de Sud Est din cadrul British American Tobacco (BAT), Ileana Negulescu, a punctat faptul că nivelurile pieței negre a țigaretelor înregistrate în București (17,5%), Sud (19,5%) și Nord-Est (18,8%) confirmă impactul semnificativ al comerțului ilicit inclusiv în zone cu pondere economică ridicată, afectând direct veniturile bugetare, competitivitatea economiei legale și eficiența politicilor publice.

Totodată, directorul Corporate Affairs & Communications, JTI România, Republica Moldova și Bulgaria, Antonio Vencesla, a apreciat că, la un nivel anualizat al contrabandei de 13,9%, pierderile bugetare sunt estimate la aproximativ 700 de milioane de euro.

Reprezentata Philip Morris România, Roxana Pîntea, directoare Corporate Affairs, a menționat că aceste cel mai ridicat nivel al contrabandei din ultimul deceniu este o evoluție îngrijorătoare, care ne obligă să tratăm fenomenul cu maximă seriozitate, pentru că ‘vorbim despre pierderi bugetare consistente, într-un moment în care finanțele publice au nevoie de fiecare resursă, și despre o presiune tot mai mare asupra pieței legale’.

În context, directorul de țară al Imperial Brands Romania, Gerald Tijssen, a subliniat ideea că România rămâne deosebit de vulnerabilă ca urmare a poziției sale geografice strategice, iar combaterea acestui fenomen necesită o abordare echilibrată, care să combine măsuri ferme de aplicare a legii cu predictibilitate fiscală pe termen lung.

‘Poliția de Frontieră continuă să depună eforturi susținute pe direcția combaterii contrabandei cu produse accizabile. Ca rezultat al acțiunilor derulate în ultimele șapte luni, au fost confiscate aproximativ 900.000 de pachete de țigări, cu o valoare estimată la peste 20 de milioane de lei. De asemenea, în același interval, au fost ridicate în vederea confiscării peste 1,1 tone de tutun vrac și 152 de kilograme de tutun pentru narghilea’, a spus, în comunicat, inspectorul general al Poliției de Frontieră, chestor principal de poliție, Cornel Laurian Stoica.

În același timp, directorul Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, chestor de poliție Dobre Aurel, a susținut că rezultatele obținute în primele șapte luni ale anului 2026 arată eforturile depuse de structurile Poliției Române pentru combaterea contrabandei cu tutun și produse din tutun. Astfel, peste 61 de milioane de țigarete și aproape zece tone de tutun au fost indisponibilizate, în timp ce sute de dosare penale au fost constituite.