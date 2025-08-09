Banca Angliei reduce dobânda și îmbunătățește previziunile privind creșterea economiei britanice

Banca Angliei (BoE) a decis joi să reducă dobânda de politică monetară cu un sfert de punct procentual, la 4%, a cincea reducere începând din august 2024, transmit BBC și DPA.

Este cel mai scăzut nivel al dobânzii începând din martie 2023 până în prezent, chiar dacă BoE se așteaptă la o creștere semnificativă a inflației, pe fondul accelerării prețurilor la alimente. Scăderea costurilor de împrumut vine pe fondul reducerii incertitudinilor prin impactul taxelor vamale americane, a precizat BoE.

Decizia a fost luată după ce Comitetul de politică monetară (MPC) al Băncii Angliei, alcătuit din nouă membri, a fost forțat să voteze a doua oară, pentru prima dată în istoria instituției. Inițial, patru membri au votat pentru reducerea dobânzii cu un sfert de punct procentual, patru au votat menținerea ei la 4,25%, iar unul, Alan Taylor, a votat pentru o reducere a dobânzii cu 0,50 puncte procentuale.

Guvernatorul BoE, Andrew Bailey, a decis un al doilea vot, când Taylor a sprijinit reducerea până la 4%, furnizând o majoritate de cinci la patru. Bailey a declarat: ”Am redus astăzi dobânzile, dar a fost o decizie fin echilibrată. Dobânzile încă sunt pe un trend descendent, dar orice noi viitoare reduceri vor trebui făcute gradual și cu atenție”.

Banca Angliei a îmbunătățit joi previziunile privind creșterea economiei britanice în acest an la 1,25%, de la un nivel de 1% previzionat anterior. Datele oficiale arată că în aprilie și mai PIB-ul Regatului Unit s-a contractat.

BoE se așteaptă la o creștere de 0,1% a economiei britanice în trimestrul doi din 2025 și la o redresare spre finalul anului, reducerea dobânzilor stimulând cheltuielile. Dar inflația ar urma să accelereze în următoarele luni, punând presiune pe gospodării.

Indicele prețurilor de consum (IPC) ar urma să ajungă la nivelul de vârf de 4% în septembrie, pe fondul accelerării prețurilor la alimente și energie. Abia în 2027 inflația ar urma să revină la ținta BoE de 2%.

Taxele vamale americane ar urma să reducă creșterea PIB-ul Regatului Unit cu 0,2 puncte procentuale, în urma acordului comercial cu SUA, a previzionat BoE, după ce anterior estima un impact de 0,3 puncte procentuale.