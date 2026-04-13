Ministrul britanic de Finanţe va prezenta un plan pentru a ajuta companiile afectate de costurile energiei

Ministrul britanic de Finanţe, Rachel Reeves, va prezenta în cursul acestei săptămâni un plan prin care guvernul intenţionează să ajute companiile care se confruntă cu preţuri ridicate la energie, pe fondul conflictului în desfăşurare din Iran, a declarat aceasta într-un articol publicat în Sunday Times.

Marea Britanie este expusă consecinţelor economice ale războiului, iar Reeves şi-a exprimat frustrarea faţă de lipsa unui plan din partea Statelor Unite şi a Israelului pentru a gestiona situaţia creată de închiderea Strâmtorii Ormuz de către Iran, o rută maritimă esenţială pentru pieţele globale de petrol.

Guvernul britanic a aşteptat să vadă cum evoluează conflictul înainte de a oferi un sprijin amplu gospodăriilor şi companiilor. Însă, după ce discuţiile din Pakistan privind un acord de pace s-au încheiat fără rezultat, Reeves a declarat că va anunţa mai multe detalii despre modul în care firmele ar putea fi ajutate să facă faţă costurilor ridicate.

Anterior, guvernul s-a angajat să reducă unele taxe ecologice şi să scadă facturile pentru companiile cu consum ridicat de electricitate. Cu toate acestea, Reeves a afirmat că sectorul manufacturier britanic s-a confruntat ”de prea mult timp” cu preţuri la energie necompetitive.

”Mai târziu în această săptămână voi prezenta următoarea etapă a planurilor noastre pentru a creşte competitivitatea Marii Britanii”, a scris Reeves în Sunday Times.

”Voi prezenta, de asemenea, principiile care vor ghida modul în care vom sprijini companiile în lunile următoare.”

Reeves urmează să participe în această săptămână la reuniunile Fondului Monetar Internaţional de la Washington, unde a spus că va discuta cu aliaţii despre modul în care poate fi garantată libertatea de navigaţie în Strâmtoarea Ormuz.

”Războiul din Iran va avea un cost pentru familiile şi companiile britanice. Nu ştim încă dimensiunea completă a acestor costuri, dar prioritatea imediată trebuie să fie asigurarea respectării armistiţiului.”, a spus ea.

Ministrul britanic de Finanţe a declarat anterior că orice sprijin pentru facturile gospodăriilor, care sunt aşteptate să crească în iulie, va fi direcţionat către categoriile cu venituri mai mici şi va fi stabilit în funcţie de nivelul veniturilor.