Barbu: Actul normativ privind despăgubirile pentru secetă va fi corectat în urma unei erori de calcul

Actul normativ referitor la despăgubirile acordate fermierilor afectați de secetă va fi corectat, după ce s-a constatat că, la elaborarea acestuia, procentul gradului de calamitate a fost aplicat de două ori, a anunțat joi ministrul Agriculturii, Florin Barbu, pe pagina sa de Facebook.

‘Corectăm actul normativ referitor la despăgubirile pentru secetă! Am descoperit că la elaborarea actului normativ calculul a fost făcut greșit prin aplicarea dublă a procentului gradului de calamitate. Am discutat astăzi cu întreaga conducere a APIA pentru a veni urgent în guvern cu formula corectă care să permită plata rapidă a despăgubirilor pentru fermieri’, a scris ministrul Agriculturii pe rețeaua de socializare.