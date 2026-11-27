Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat că își dorește eliminarea practicilor comerciale neloiale de pe piață și că urmează să aibă o discuție în acest sens cu reprezentanții Consiliului Concurenței.

În cadrul unei conferințe de presă susținute la Palatul Victoria, Florin Barbu a subliniat că ministerul nu vrea să afecteze comerțul sau să intervină în piața liberă, ci să asigure condiții în care procesatorii și fermierii români obțin un preț ‘corect’, iar cumpărătorii au parte de produse de calitate la un preț corect.

‘Săptămâna viitoare am o întâlnire cu domnul președinte de la Consiliul Concurenței, cu echipa tehnică de la Consiliul Concurenței, de la Ministerul Agriculturii. Am spus-o încă de acum o săptămână: sunt practici comerciale neloiale. Nu putem avea și nu vrem să intervenim în piață. Sunt de acord cu comerțul intracomunitar. Nu obligăm pe nimeni să achiziționeze produse din România sau din alte state din Uniunea Europeană, dar nu ne dorim ca atunci când se realizează prețul la raft, produsele românești să aibă adaos comercial de 100%, iar cele care vin din import decât 18% sau 20%. Vom face o analiză împreună cu Consiliul Concurenței și sunt convins că în Guvernul României se va prezenta o notă clară, dacă aceste practici comerciale sunt realizate pe teritoriul României’, a precizat ministrul.

El a adăugat că adaosul comercial la produsele alimentare de bază este limitat la maximum 20%, dar că că există magazine care declară o marjă de profit de 0,3 – 2% sau chiar minus 2%.

‘Adaosul comercial practicat se face pe produs atunci când atât procesatorii, cât și magazinele de retail își includ toate cheltuielile directe și indirecte. Practic, reprezintă un adaos comercial de 20% net, un profit net. Ce înseamnă acest lucru? Ne-am uitat cu toții și știm, pe datele de la Finanțe, vedem anumite magazine de retail din România care declară o marjă de profit net de 0,3%, 2% sau minus 2%. Atunci când statul român îți acordă un adaos comercial net, profit net de 20% și nu ești mulțumit, eu cred că în momentul de față sunt anumite practici care sunt realizate de aceste magazine de retail. Lucrul acesta trebuie să-l ia în calcul Ministerul de Finanțe și să facă o analiză pe tot ceea ce înseamnă profit realizat de aceste companii’, a spus Barbu.