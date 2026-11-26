Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat că instituția pe care o conduce are o datorie de 1,5 miliarde lei, după ce au fost anunțate scheme de ajutor de stat, fără să fie prevăzut și bugetul necesar.

‘În momentul de față, Ministerul Agriculturii a fost lăsat cu o datorie de 1,5 miliarde de lei. Nu vreau să acuz colegii mei care au fost miniștri, dar să pui fermierii pe drumuri, să le dai speranțe, să scoți anumite scheme de ajutor de stat – și aici vorbim în sectorul de porc, în sectorul bovin din România – și să nu ai prevederi bugetare și să faci o evaluare a acestor documente depuse de către fermieri… poate crea mari litigii între Ministerul Agricultorii și fermierii români’, a spus el, în cadrul unei conferințe de presă susținute, joi, la Palatul Victoria.

Barbu a menționat că fostul ministru interimar al Agriculturii Tanczos Barna a lansat anumite mecanisme de susținere, dar fără prevederi bugetare. Pe de altă parte, Barbu a subliniat că nu este vina lui Tanczos Barna, ci a fostului premier.

‘Nu este el de vină, este domnul prim-ministru, pentru hotărârile de guvern privind alocarea din Fondul de rezervă; așa cum a legiferat Parlamentul României de a acorda aceste sume fermierilor români, nu au fost puse în Guvernul României și în bugetul Ministerului Agriculturii. Noi nu trebuie să ne dezamăgim fermierii. Noi nu trebuie să le dăm speranțe fără să avem surse financiare. Noi trebuie să avem un dialog corect și să le explicăm, așa cum am făcut și astăzi în ședința de Guvern, unde avem sursele necesare, de 314 milioane de lei pentru a plăti diferența de cost la îngrășământ utilizat în agricultură’, a spus el.

Florin Barbu a declarat că Ministerul are nevoie de cel puțin un miliard de lei pentru a putea plăti schemele de ajutor promise fermierilor români și pentru a ‘închide anul’. El a subliniat că banii nu sunt necesari pentru salarii, având în vedere că Ministerul Agriculturii a făcut ‘cea mai mare economie’ la fondul de salarii încă din 2024.

‘Ministerul Agriculturii a fost primul minister care a făcut reorganizarea. Ni s-a dat o diferență să scădem cu 10% fondul de salarii, iar Ministerul Agriculturii a scăzut cu 14%. (…) Sunt convins că domnul prim-ministru, domnul Nazare, domnul vicepremier Neacșu vor lua o decizie și cred că în luna decembrie se vor pune la masă, să vedem cum putem acoperi aceste găuri lăsate. Ori din Fondul de rezervă, ori printr-o rectificare bugetară’, a afirmat ministrul.

În altă ordine de idei, Barbu s-a declarat convins că Politica Agricolă Comună va beneficia de alocări mai mari în următorul buget multianual european.

‘În calitatea mea de ministru, îmi doresc un buget foarte mare pentru politica agricolă comună. Dar ce pot să vă garantez aici, astăzi, este că va fi mai mare decât cel din 2021-2027’, a spus el.