Boloş: O discuţie mai aşezată despre deficit o putem avea după execuţia bugetară din septembrie

Avem întâlniri tehnice cu Comisia Europeană pentru a lămuri partea aceasta de traiectorie pe care o avem pentru reducerea deficitului bugetar, iar o discuţie mai aşezată o putem avea după ce se închid informaţiile şi după ce avem ultimele date din contul de execuţie bugetară din luna septembrie, a declarat, miercuri, după şedinţa de Guvern, ministrul Finanţelor, Marcel Boloş.



„Baza în planul fiscal structural este traiectoria de ajustare a deficitului bugetar, scenariul macroeconomic. În această perioadă de timp avem întâlniri tehnice cu Comisia Europeană pentru a lămuri partea aceasta de traiectorie pe care o avem pentru reducerea deficitului bugetar. Dar dacă vă referiţi la partea de măsuri fiscale, nu discutăm încă despre aceste tipuri de măsuri şi nu avem impozite şi taxe noi”, a spus Boloş.

Întrebat ce deficit ar putea să aibă România după adoptarea ordonanţei privind amnistia, ministrul Finanţelor a menţionat că o „să vedem cum evoluează cifrele pentru luna septembrie”.

„Pentru că ştiţi că, de-a lungul timpului, lunile februarie, august şi septembrie sunt lunile cele mai sărace în încasări la bugetul de stat. Cred că o discuţie mai aşezată putem avea după ce se închid informaţiile şi după ce avem ultimele date din contul de execuţie bugetară din luna septembrie”, a explicat oficialul.

În ceea ce priveşte plăţile eşalonate pentru salariile judecătorilor şi procurorilor, majorate retroactiv începând din anul 2018, Boloş a subliniat că acesta este un efort destul de mare pe care ministerul trebuie să îl facă până în anul 2029.

„Acesta sunt ordine cu caracter administrativ care au intrat în circuitul civil. Nu am cum să mă pronunţ în privinţa acestor documente. Noi am încercat să găsim, ca minister al Finanţelor, modalitatea de plată şi de punere în executare a contravalorii acestor ordine administrative, pentru că totuşi reprezintă un buget însemnat pentru România şi, sigur, de aceea am încercat şi o eşalonare în timp pentru a avea, să zicem, o suportabilitate cât mai adecvată pentru această categorie de cheltuieli, una însemnată pentru ţara noastră”, a afirmat Marcel Boloş.

Guvernul a adoptat, în şedinţa de miercuri, la propunerea Ministerului Finanţelor, Ordonanţa de Urgenţă prin care reglementează o serie de măsuri fiscal-bugetare în domeniul gestionării creanţelor bugetare şi a deficitului bugetar. Scopul acestor măsuri este acela de a veni în sprijinul contribuabililor, având în vedere faptul că mediul de afaceri se confruntă cu o lipsă temporară de lichidităţi, de a susţine conformarea voluntară la plată, sens în care, prin măsurile adoptate de impulsionare a achitării obligaţiilor fiscale/bugetare, statul se asigură, pe de o parte de faptul că volumul arieratelor scade, iar pe de altă parte, veniturile bugetare cresc astfel încât să se poată susţine cheltuielile efectuate pentru susţinerea economică.

Prim-ministrul Marcel Ciolacu s-a întâlnit, joi, 22 august, cu preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în cadrul vizitei de lucru pe care a efectuat-o la Bruxelles.

Şeful Executivului a precizat că, raportat la discuţiile purtate, România propune forului european un acord pe şapte ani privind reducerea deficitului bugetar.

La jumătatea lunii august, raportul anual al Consiliului Fiscal arăta că deficitul va depăşi „probabil” 7% din PIB, existând riscul să se îndrepte către 8% din PIB, pe fondul execuţiei bugetare pe primele şase luni ale anului 2024 şi a altor date.