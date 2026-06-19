Bundesbank: Inflația va crește, iar economia se va redresa în toamnă

Economia germană, afectată de războiul din Iran, ar urma să revină la o creștere modestă doar în toamnă, a previzionat joi Banca Centrală a Germaniei (Budensbak), transmite DPA.

Per ansamblu, PIB-ul ar urma să înregistreze o creștere ușoară, de 0,1%, în trimestrul trei din 2026, după acalmia din vară, se arată în raportul lunar al Bundesbank. Economiștii instituției se așteaptă ca efectele cele mai severe ale conflictului să se atenueze până în toamnă. Pe fondul prognozelor privind declinul cotațiilor la țiței, gospodăriile private vor avea mai multe venituri reale disponibile, ceea ce ar majora consumul.

Totuși, experții Bundesbank se așteaptă ca prețurile de consum să înregistreze un ritm mai solid de creștere în următoarele luni. Ei estimează că rata inflației în cea mai mare economie europeană va depăși pragul de 3% în următoarele luni.

În mai, inflația s-a situat la 2,7%, de la 2,9% în aprilie. Taxarea carburanților (benzină și motorină) a fost redusă cu aproximativ 0,17 euro per litru în mai și iunie. Acest sprijin pentru gospodării și companii este în valoare de 1,6 miliarde de euro. Fără această reducere, inflația în Germania ar fi urcat la 3% în mai, apreciază analiștii de la Capital Economics.

‘După ce expiră reducerea temporară a taxei pe combustibili, prețurile la energie vor crește probabil din nou’. De asemenea, prețurile alimentelor s-ar putea majora, producătorii fiind afectați de prețurile ridicate la energie, apreciază Bundesbank.

Inflația mai ridicată reduce puterea de cumpărare, ceea ce afectează consumul privat, un pilon important al cererii interne.

Războiul din Iran a afectat evoluția PIB-ului Germaniei în trimestrul doi din 2026, iar Bundesbank se așteaptă la o stagnare. ‘Impactul conflictului a frânat considerabil redresarea economiei, care altfel ar fi accelerat, datorită măsurilor solide de stimulare fiscală din trimestrele doi și trei’, susțin experții instituției.

În primele trei luni din acest an, economia germană a înregistrat un avans de 0.3% comparativ cu trimestrul precedent, datorită majorării exporturilor.

În 2025, Germania a evitat la limită al treilea an consecutive de recesiune, înregistrând o creștere marginală 0,2%.