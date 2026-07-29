Merz cere reducerea a sute de miliarde de euro din bugetul UE

Cancelarul german Friedrich Merz a cerut ca bugetul UE pentru următorii ani să fie cu câteva sute de miliarde de euro mai mic decât cel propus de Comisia Europeană, declarând, în cadrul unei întâlniri cu prim-ministrul irlandez Micheal Martin la Dublin, că trebuie făcute reduceri în toate domeniile, relatează dpa.

‘Aceste reduceri sunt esențiale, indiferent de cât de departe ajungem cu noile resurse proprii’, a spus Merz.

Bugetul UE este una dintre cele mai sensibile chestiuni din punct de vedere politic de la Bruxelles. El este stabilit pentru șapte ani, iar în prezent sunt în desfășurare negocieri privind bugetul pentru perioada 2028-2034.

Acest fond vast este finanțat în principal dintr-o cotă din venitul național brut al statelor membre. Fiind cea mai mare economie a UE, Germania plătește de departe cea mai substanțială contribuție.

Comisia Europeană propune aproximativ 1.760 de miliarde de euro de euro, în termeni ajustați la inflație, la prețurile din 2025, care vor fi utilizate pentru diverse proiecte ale UE – inclusiv achiziții publice în domeniul apărării, politica agricolă, fondurile structurale și programul de schimb Erasmus.

Merz a respins ferm atât propunerea Comisiei, cât și o propunere de compromis aflată în prezent pe masă, care ar implica doar reduceri minore. ‘O extindere atât de amplă și substanțială a bugetului european nu este acceptabilă pentru noi. Cifrele nu sunt echilibrate’, a spus el.

Irlanda deține președinția rotativă a Consiliului UE din iulie și, prin urmare, este responsabilă de coordonarea negocierilor bugetare.

Irlanda urmează să prezinte o nouă propunere de compromis în octombrie. ‘Am încredere că dumneavoastră, dragă Micheal, veți prezenta o propunere realistă’, a spus Merz, adresându-se prim-ministrului irlandez.

Obiectivul actual este de a ajunge la un compromis până la sfârșitul anului, prin urmare înainte de alegerile prezidențiale din Franța.

Obținerea unui acord între statele membre ale UE cu privire la dimensiunea noului buget comun până la sfârșitul anului este considerată însă foarte ambițioasă, având în vedere cât de divergente rămân pozițiile celor 27 de state membre.

Alături de Germania, alte țări care contribuie net cer, de asemenea, un buget mai mic, între care Olanda, Suedia și Danemarca. Statele beneficiare nete nu doresc ca propunerea existentă să fie redusă și mai mult.

Bugetul, cunoscut oficial sub numele de Cadrul Financiar Multianual (CFM), trebuie adoptat în unanimitate.

În afară de contribuțiile naționale, resursele proprii ajung și direct la Bruxelles – de exemplu, tarifele la importurile din afara Europei. Dacă ar trebui introduse noi resurse proprii și ce formă ar trebui să ia acestea sunt subiecte care fac parte, de asemenea, din dezbaterea dintre statele membre ale UE.

Comisia propune, printre altele, o taxă pentru companiile mari cu venituri anuale de peste 100 de milioane de euro.