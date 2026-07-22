Încrederea investitorilor în economia germană a crescut peste așteptări în iulie, măsurile de reformă anunțate de Guvern au îmbunătățit atmosfera, în pofida incertitudinilor privind războiul din Iran, transmite Reuters.

Indicele institutului de studii economice ZEW privind așteptările investitorilor a urcat în iulie până la 26,3 puncte, de la 10,5 puncte în iunie și minus 10,2 puncte în mai, depășind previziunile analiștilor, de 17,5 puncte.

‘Perspectivele economice continuă să se îmbunătățească în iulie, pare că reformele au efect’, a apreciat președintele ZEW, Achim Wambach.

Luna aceasta, cancelarul Friedrich Merz a prezentat măsuri de reformă în domeniul pensiilor, taxelor, pieței muncii și pentru reducerea birocrației, care ar urma să stimuleze creșterea, crearea de locuri de muncă și competitivitatea, în timp ce sunt menținut măsurile de protecție socială.

‘Chiar dacă doar aceste măsuri nu sunt suficiente pentru restabilirea nivelului anterior al creșterii economiei Germaniei, ele trimit un semnal important: Guvernul rămâne capabil să ia decizii’, a indicat Andreas Scheuerle, economist la DekaBank, care se așteaptă la noi reforme.

În iulie, indicele privind actualele condiții a urcat la minus 77,6 puncte, de la minus 81 puncte în iunie.

‘Cred că economia germană a depășit ca mai dificilă perioadă. Situația est semnificativ mai bună decât indică încrederea investitorilor. Vânzările cu amănuntul, comenzile industriale și producția industrială au crescut în mai, iar ca rezultat PIB-ul ar putea crește în trimestrul doi’, susține Thomas Gitzel, economist șef la VP Bank.

Studiul a fost efectuat în perioada 13 – 21 iulie. Actualele evoluții din Orientul Mijlociu sunt probabil puțin vizibile în studiu’, crede Alexander Krueger, economist șef la Bethmann Hal.

Indicatorii ZEW, care variază de la minus 100 până la 100 de puncte, au la bază un sondaj efectuat în rândul a aproximativ 350 de analiști financiari germani de la bănci, companii de asigurări și mari companii industriale.