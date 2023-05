Creștere de aproape 50% a schimburilor comerciale dintre România și Marea Britanie

Comerțul total cu bunuri și servicii (exporturi plus importuri) între Regatul Unit și România a fost de 8,7 miliarde de lire sterline în cele patru trimestre până la sfârșitul trimestrului III din anul 2022, o creștere de 47,9% sau 2,8 miliarde de lire sterline, arată datele Departamentului pentru Business și Comerț din Marea Britanie. În mod special, exporturile românești către Regat a atins o cifră record, de 6.2 miliarde de lire sterline în 2022, o creștere de 54.9% față de anul precedent.

În pofida impactului încă resimțit al Brexitului asupra Marii Britanii, dar mai ales a contextului geopolitic complicat cauzat de conflictul ruso-ucrainean, comerțui româno-britanic se află în continuare pe un trend ascendent. România este își consolidează astfel statutul de mediu de investiții stabil pentru companiile britanice și nu numai. Camera de Comerț Româno-Britanică (BRCC) a organizat joi, 27 aprilie, a III-a ediție a Forumului New Horizons for UK – Romania Trade and Investment. În cadrul evenimentului, investitori, antreprenori și alți lideri de afaceri din ambele piețe au împărtășit cunoștințele, strategiile și cele mai bune practici din domeniul lor de activitate.

„Evoluția României, de la statutul de curiozitate pentru investitorii străini, așa cum putea fi percepută în urmă cu 25 ani, când Camera de Comerț Româno-Britanică lua naștere, la cel de destinație serioasă pentru investiții, este probabil printre cele mai remarcabile aspecte ale acestei perioade. Acest lucru a ridicat, pe de-o parte, standardele colaborărilor comerciale dintre România și Marea Britanie, dar și așteptările investitorilor britanici și nu numai, față de România. O colaborare mai strânsă între mediul de business și autoritățile publice din România este factorul care poate stimula în continuare această evoluție”, a susținut Colin Lovering, președinte al Camerei de Comerț Româno-Britanice.

Care sunt elementele de atracție ale României pentru investitorii străini

Elementele luate în considerare de investitorii străini atunci când au în vedere investiții în România au în vedere infrastructura, stabilitatea politică și fiscală, precum și aspecte ce țin de forța de muncă. Totodată, ajutoarele de stat oferite de guvern sunt un factor determinant pentru companiile străine care aleg să investească în România. Astfel, România a alocat 7% din PIB pentru investiții, însemnând peste 100 de miliarde de lei.

„Avem oameni cu un background european, când vorbim de puncte de atracție pentru investitorii străini legate de resursa umane. Din punct de vedere politic, proiectele începute în urmă cu 1 an și jumătate, vor fi continuate, deși unele ministere se vor schimba anul acesta, coaliția va rămâne încă 1 an. În ceea ce privește stabilitatea financiară, trebuie să spunem că sectorul bancar din România este bine capitalizat, în ciuda multiplelor crize cu care ne-am confruntat în ultimii ani. Peste 7% din PIB-ul României sunt alocate pentru investiții, adică peste 100 de miliarde de lei. Este pentru prima dată când Guvernul a alocat o asemenea sumă pentru investiții. Aceasta vine peste sumele deja cunoscute în cadrul PNRR, peste 29 de miliarde de euro. Un punct cheie foarte important în atragerea investitorilor străini este că România, ca parte a UE, avem acces la aceleași instrumente și condiții ca orice țară europeană, precum Banca Europeană de Investiții. Principala provocare este consolidarea capacității de a dezvolta asistență tehnică cu Guvernul pentru a debloca investiții strategice pentru România. A avea o legislație puternică și a fi deschis către sectorul privat pentru a debloca parteneriate public-privat este cheia”, a susținut Mihai Precup, Secretar de Stat în cadrul Ministerului de Finanțe.

România a atras 11 miliarde de Euro din investiții străine în 2022

„Numărul și amploarea investițiilor au crescut constant în ultimii 15 ani, ducând anul 2022 la cel mai mare volum de investiții de până acum. Cu toate acestea, bugetul alocat pentru ajutorul de stat pe o bază anuală pare să nu mai fie suficient, iar autoritățile trebuie să-l crească și să-l adapteze la noul context investițional, pur și simplu 150 de milioane de euro pe an nemaifiind suficient. Prognoza arată volume de investiții din ce în ce mai mari în următorii ani și România ar trebui să aibă suficienți bani alocați ajutorului de stat pentru a rămâne competitivă în regiune. Investitorii care au România pe lista scurtă au întotdeauna în vedere câteva criterii precum infrastructura, stabilitatea politică și fiscală, costul și disponibilitatea forței de muncă și, în multe cazuri, banii nerambursabil sub formă de ajutor de stat care fac diferența. Iar unul dintre motive este că ajutorul de stat în România oferă una dintre cele mai mari intensități/procent – o rată de 60% în aproape jumătate din țară plătite doar în numerar”, a susținut Iulian Sorescu, partener Noerr, expert în ajutoare de stat şi investiţii.

În același timp, conflictul din Ucraina nu a diminuat interesul investitorilor străini față de România, țara noastră fiind privită în continuare ca un mediu stabil pentru investiții de către companiile străine.

„2022 a fost cel mai bun an pentru România pentru atragerea investițiilor străine directe, cu aproape 11 miliarde de euro. România s-a dovedit a fi pentru investitori o țară stabilă din punct de vedere economic, politic și monetar. La InvestRomania promovăm investițiile și în orașe din afara Bucureștiului, precum Iași, Suceava, Craiova, Brăila, Constanța și nu numai. Astfel de orașe au resurse bune de muncă și talent ingineresc competent”, a declarat Alexandru Mitroi, Senior Adviser InvestRomania.

Guvernele din Romania și Marea Britanie trebuie să discute despre un nou tratat de impunere a taxelor

„Când vorbim despre afaceri și investiții internaționale, fiscalitatea este un punct cheie de discuție. Din această perspectivă, relațiile dintre România și Marea Britanie nu sunt vești foarte bune, întrucât Marea Britanie a părăsit UE. Din acest motiv, Marea Britanie a pierdut toate stimulentele fiscale, mai ales atunci când este vorba despre venitul pasiv, ceea ce înseamnă că întreprinderile britanice vor fi impozitate diferit decât întreprinderile din UE. Acesta va fi un minus pentru companiile britanice. În același timp, tratatul de dublă impunere dintre Marea Britanie și România este învechit, datând din anii `70 și nu are nicio legătură cu realitatea economică. Cele două guverne ar trebui să stea în jurul mesei și să negocieze un nou tratat”, a declarat Dan Schwartz, Managing Partner RSM Romania.

Independența energetică a României, un factor de atracție pentru investitorii străini

Cu o creștere de 31% a surselor regenerabile până în 2030, cea mai mare parte a producției de energie este deținută 100% de stat în România. Pe partea pozitivă, prețurile energiei rămân sub mediile UE, în ciuda creșterilor semnificative din ultimii ani. Consumul total de energie a crescut cu 5% în 2021, țara mizează pe noi zăcăminte de petrol și gaze, precum și pe noi interconexiuni de energie și gaze pentru a-și îmbunătăți furnizarea – o nouă unitate nucleară ar putea fi pusă în funcțiune la Cernavodă pentru 2031.

„Specialiști și lideri în domeniu au vorbit despre tendințe și legislație, riscuri și oportunități, investiții și tranziția verde, educație și resursa umană, despre impactul în proiecte concrete din industrie. Atragerea de noi investiții depinde de capacitatea noastră ca stat să capitalizăm avantajele pe care le avem sau le putem dobândi, de existența unui parteneriat între mediul privat și autorități. Timpul este scurt și efortul financiar și uman este considerabil’’, a declarat Adela Jansen, Board Member BRCC.