Creșterea economiei chineze a fost ușor peste așteptări în trimestrul trei din 2026

China, a doua economie mondială, a înregistrat o creștere ușor peste așteptări în trimestrul trei din 2026, transmit DPA și Reuters.

În perioada iulie – septembrie 2026, PIB-ul Chinei a crescut cu 4,5% în ritm anual, a raportat luni Biroul Național de Statistică (BNS), o cifră peste estimările analiștilor care mizau pe un avans de 4,4%. Este o îmbunătățire față de creșterea de 4,3% din trimestrul doi din 2026. Beijingul și-a stabilit pentru acest an o țintă de creștere cuprinsă între 4,5% și 5%.

China, care a făcut din exporturi un pilon al modelului său economic, se bazează încă foarte mult pe comerțul exterior pentru a-și alimenta creșterea, într-un moment în care o scădere prelungită a sectorului imobiliar și un consum slab continuă să o afecteze.

În pofida creșterii peste estimări, performanța economiei chineze rămâne inegală, boom-ul exporturilor contrastând cu cererea redusă pe plan intern.

Exporturile au crescut în ritm anual cu 21,3%, în dolari, în primele nouă luni din 2026, conform datelor Autorității Vamale. Valoarea exporturilor de mărfuri a depășit cu aproximativ 938 miliarde de dolari valoarea importurilor. Excedentul comercial imens provoacă din ce în ce mai multe tensiuni cu partenerii comerciali majori, în special în Europa, unde sporesc temerile că mărfurile ieftine chinezești pun sub presiune producătorii interni.

Între timp, pe plan intern consumatorii sunt reticenți în legătură cu cheltuielile, în timp ce investițiile rămân reduse.

Prelungita criză imobiliară afectează economia, scăderea prețurilor locuințelor subminând încrederea consumatorilor iar dezvoltatorii își reduc investițiile. De asemenea, autoritățile locale se confruntă cu dificultăți în urma scăderii veniturilor de pe urma vânzărilor de terenuri.

În septembrie, producția industrială a crescut în ritm anual cu 5,5%, în timp ce vânzările cu amănuntul, un barometru al consumului, au urcat în ritm anual cu 1,1%.

‘Avansul economiei rămâne redus în septembrie. Vânzările cu amănuntul s-au redresat ușor. PIB-ul Chinei s-a redresat, înregistrând un avans de 4,5% în ritm anual. Ritmul de creștere combinat în primele nouă luni din 2026 a fost de 4,6%, încă peste limita inferioară a țintei de creștere, ceea ce ar putea determina autoritățile să nu facă modificări semnificative în trimestrul patru pentru a îndeplini obiectivul pentru 2026’, a apreciat Zhiwei Zhang, economist șef la compania de gestionare a activelor Pinpoint din Hong Kong.

Analiștii se așteaptă ca în acest an creșterea economiei chineze să încetinească la 4,5%, de la 5% anul trecut, și să se situeze la 4,4% în 2027.