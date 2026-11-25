Modelul de creștere economică al României, bazat în mare măsură pe avantajele de cost, își atinge limitele, în timp ce dezechilibrele macroeconomice, vulnerabilitățile fiscale, deficiențele instituționale și presiunile demografice afectează potențialul viitor de creștere, a declarat, marți, guvernatorul Băncii Naționale a României (BNR), Mugur Isărescu.

‘Sunt pe deplin de acord cu concluziile raportului elaborat de Institutul Jacques Delors. Acest nou raport arată, încă o dată, performanța economică remarcabilă a României din ultimii 25 de ani. PIB-ul pe locuitor (exprimat în standarde ale puterii de cumpărare) a crescut de la aproximativ 26% din media UE în 2000 la 78% în 2025. Cu toate acestea, această convergență impresionantă nu a fost însoțită de fundamente la fel de solide pentru competitivitatea noastră pe termen lung. Modelul de creștere, bazat în mare măsură pe avantajele de cost, își atinge limitele, în timp ce dezechilibrele macroeconomice, vulnerabilitățile fiscale, deficiențele instituționale, presiunile demografice și neajunsurile în materie de inovare, educație și infrastructură exercită presiuni suplimentare asupra potențialului viitor de creștere. Provocarea este, așadar, de a transforma atuurile existente ale României, inclusiv poziția strategică, resursele energetice, capacitățile industriale și forța de muncă calificată, într-o productivitate mai ridicată, produse și servicii cu valoare adăugată mai mare și o dezvoltare economică mai rezilientă’, a afirmat Isărescu, la evenimentul de lansare a raportului ‘Assessing Romania’s Competitiveness: a 2027-2035 Strategic Outlook’, găzduit de banca centrală.

Guvernatorul BNR a subliniat necesitatea creșterii productivității și a tranziției către activități economice cu valoare adăugată mai mare.

‘Apartenența la UE, deschiderea economică, fluxurile de investiții străine și integrarea mai profundă în piețele internaționale au susținut convergența și au extins oportunitățile noastre economice în ultimele două decenii. Menținerea acestui progres în anii următori necesită o productivitate mai ridicată și o tranziție către activități cu valoare adăugată mai mare, susținută de investiții în infrastructură, educație, cercetare și inovare, digitalizare și adoptarea unor tehnologii noi și mai eficiente. În același timp, eficiența instituțională, stabilitatea legislativă și un mediu de afaceri predictibil sunt la fel de importante, ca și o participare mai puternică a companiilor românești la lanțurile valorice europene și globale’, a explicat Mugur Isărescu.

Potrivit acestuia, România are nevoie de o strategie coerentă de competitivitate pe termen lung, cu obiective măsurabile până în 2035.

‘Raportul oferă un cadru important pentru abordarea acestor provocări. Acesta subliniază necesitatea tranziției către un model de creștere bazat pe inovare, susținut de o capacitate instituțională mai puternică, finanțe publice solide, un sistem financiar capabil să mobilizeze investiții, un sector energetic mai competitiv și o mai bună dezvoltare a capitalului uman. De asemenea, subliniază importanța alegerilor strategice în sectoare-cheie precum IT, industria prelucrătoare, apărarea, transporturile și logistica, agricultura și sectorul alimentar, precum și turismul. Mai presus de toate, implementarea cu succes necesită o strategie coerentă de competitivitate pe termen lung, susținută de un angajament politic și instituțional larg, politici și priorități clare, precum și obiective măsurabile până în 2035’, a susținut guvernatorul BNR.

Isărescu a evidențiat și importanța rezilienței macroeconomice în procesul de transformare a economiei românești.

‘Reziliența macroeconomică rămâne fundamentală pentru această transformare. Stabilitatea prețurilor și stabilitatea financiară stau la baza încrederii publicului în economie și creează condiții favorabile investițiilor pe termen lung, în timp ce finanțele publice solide și politicile economice coerente susțin dezvoltarea durabilă. Sectorul bancar românesc susține competitivitatea României pe plan extern prin finanțare, servicii de plată, mobilizarea economiilor și gestionarea riscurilor’, a menționat acesta.

Totodată, guvernatorul băncii centrale a pledat pentru consolidarea rolului intermedierii financiare și diversificarea surselor de finanțare.

‘Viziunile noastre sunt în concordanță cu recomandările de politică economică ale raportului în ceea ce privește intermedierea financiară. Cu siguranță, aceasta ar trebui să joace un rol mai important în susținerea tranziției României către un model de creștere mai competitiv, bazat pe inovare, prin îmbunătățirea accesului la finanțare al IMM-urilor, facilitarea extinderii întreprinderilor inovatoare și direcționarea resurselor financiare către investiții cu valoare adăugată ridicată. Acest lucru necesită dezvoltarea și diversificarea în continuare a sistemului financiar, inclusiv a piețelor de capital interne, pentru a mobiliza economiile private, a extinde oportunitățile de finanțare și a susține investițiile în sectoare strategice, cercetare, inovare și digitalizare’, a arătat Mugur Isărescu.

În ceea ce privește competitivitatea la nivel european, guvernatorul BNR a subliniat necesitatea unei acțiuni colective și a unei integrări mai profunde a pieței unice.

‘Competitivitatea a devenit una dintre provocările definitorii pentru economiile europene, pe fondul incertitudinilor geopolitice, al transformărilor tehnologice, al schimbărilor în relațiile comerciale internaționale, al presiunilor demografice și al tranziției verzi. Capacitatea Europei de a-și valorifica resursele economice, financiare și umane pentru a stimula creșterea productivității, inovarea și investițiile va fi decisivă pentru prosperitatea sa viitoare și poziția sa la nivel mondial’, a afirmat guvernatorul.

Acesta a amintit, în context, contribuția rapoartelor elaborate de Enrico Letta și Mario Draghi la dezbaterea privind competitivitatea europeană.

‘Cele mai recente rapoarte cuprinzătoare, elaborate de Enrico Letta și Mario Draghi, au contribuit semnificativ la dezbaterea privind competitivitatea europeană, evidențiind necesitatea unei piețe unice a UE mai profunde și mai integrate și a unei finanțări mai puternice pentru inovare și investiții strategice. Competitivitatea Europei nu poate fi abordată doar prin politici naționale. Aceasta necesită, în egală măsură, o acțiune colectivă fermă, depășirea fragmentării pieței și o mai bună valorificare a oportunităților oferite de piața unică’, a adăugat Isărescu.

Raportul ‘Assessing Romania’s Competitiveness: a 2027-2035 Strategic Outlook’, realizat de Institutul Jacques Delors și HorizonX, sub coordonarea fostului prim-ministru italian Enrico Letta, la inițiativa Dialogue for Democracy and Development Southeast Europe Foundation (DDD Foundation), a fost prezentat marți, în cadrul unui eveniment găzduit de Banca Națională a României.