Comisia Europeană a anunțat marți că, începând cu 1 decembrie, va limita importurile de mașini hibride din China, așa cum a convenit luna trecută cu Beijingul, în cadrul măsurilor de reechilibrare a schimburilor comerciale bilaterale, informează AFP.

‘Aceste restricții sunt necesare pentru a proteja industria europeană împotriva unei creșteri bruște a importurilor acestor vehicule’, a subliniat Executivul comunitar într-un comunicat prin care anunță implementarea cotelor la import.

În luna octombrie, China a acceptat ca UE să limiteze numărul de vehicule pe care le poate exporta către UE la aproximativ 350.000 de unități pe an. Aceasta după ce Bruxelles-ul a acuzat producătorii chinezi că inundă piața europeană cu modele ieftine prin practici neloiale (cum ar fi subvențiile ilegale), punând în pericol sectorul auto european.

Această cotă reprezintă o creștere de puțin peste 15% față de numărul de mașini hibride chinezești importate în UE anul trecut (302.000), dar o reducere considerabilă față de totalul așteptat în 2026, care este de aproximativ 800.000 de vehicule.

Comisarul european pentru comerț, Maros Sefcovic, a explicat în octombrie că acordul bilateral încheiat cu Beijingul ar împiedica sosirea în UE a ‘câteva milioane’ de vehicule hibride pe o perioadă de patru ani și ar avea ca efect reducerea exporturilor chineze de astfel de mașini la mai mult de jumătate.

Pentru a implementa această măsură, UE a instituit măsuri de protecție sub forma unor cote trimestriale de import pentru fiecare țară, în conformitate cu regulile Organizației Mondiale a Comerțului (OMC).

Această măsură a fost negociată de UE în cadrul unui dialog cu Beijingul care vizează reechilibrarea schimburilor lor economice, în condițiile în care deficitul comercial al blocului comunitar pe relația cu China a ajuns acum la aproximativ un miliard de euro pe zi , o creștere cu consecințe majore pentru industria și ocuparea forței de muncă europene.