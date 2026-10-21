Diana Buzoianu: Peste 80% din banii de la Ministerul Mediului, utilizați pentru investiții; un record absolut

Fostul ministru al Mediului Diana Buzoianu afirmă că peste 80% din bugetul instituției din acest an a fost utilizat pentru investiții și proiecte asimilate investițiilor, procent pe care îl consideră un record absolut.

”Un an și patru luni de proiecte și de investiții record. Dacă vorbim, de exemplu, de baraje, diguri și poldere, avem mai multe șantiere deschise în momentul de față decât în mulți ani de zile; de peste cinci ori mai mulți bani dați de la nivel național pentru aceste lucrări critice. (…) Peste 80% din banii de la Ministerul Mediului de anul acesta, și vreau să subliniez acest lucru pentru că este o cifră absolut record în istoria Ministerului Mediului, (…) s-au dus pe investiții sau proiecte asimilate investițiilor. Asta a însemnat, de fapt, prioritizarea clară a unor rezultate care se simt în viața noastră a tuturor”, a declarat Buzoianu, în cadrul unei conferințe de presă susținute, miercuri, la sediul USR.

Ea a precizat că, în cadrul PNRR, au fost finalizate proiecte în valoare de peste 1,3 miliarde de euro. Printre investițiile menționate se numără lucrări pentru sute de kilometri de rețele de apă și canalizare, precum și dezvoltarea infrastructurii de colectare a deșeurilor.

Diana Buzoianu a adăugat că în mandatul său a fost adoptat ‘Mecanismul apei’, care prevede alocarea, în următorii 15 ani, a 2,5 miliarde de lei pentru lucrări critice la diguri, baraje și poldere.

La Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) urmează să fie alocate bugete de 1,5 miliarde lei pentru apă și canalizare, 400 de milioane de lei pentru un program destinat achiziției și instalării de baterii de stocare a energiei electrice.

Buzoianu a adăugat că în mandatul său a ”scos gunoiul de sub preș” și ”a pus lumina” asupra zonelor afectate de corupție.

”Cu instituții acaparate nu vom putea să livrăm rezultate pe termen lung. Cu oameni care nu înțeleg interesul public (…) nu se va putea livra niciun fel de reformă. Am lansat Inspectorul Balastierelor. Lăsăm pe ultima sută de metri, peste 90% finalizat, Radarul Balastierelor. Am terminat controlul de la rezervația Deltei Dunării, unde am scos la iveală cum fostul guvernator își crease de fapt o feudă, o direcție mamut pentru el. Avem deja și soluția pusă în practică, reorganizarea care este pusă în transparență. Poate în două săptămâni deja să fie și adoptată”, a precizat ea.

Buzoianu a menționat că în mandatul său a scos la iveală ”toată risipa și bătaia de joc” de la Romsilva. De asemenea, a promovat reorganizarea Administrației Naționale Apele Române și a Agenției Naționale pentru Mediu și Arii Protejate din România.

”Toate aceste reforme, de fapt, vin să întărească niște instituții care până acum au fost folosite ca instrument politic, dar care să poată să livreze, de fapt, rezultate pentru noi toți. Răspunsul la aceste rezultate a fost că am avut trei moțiuni, ore ale Guvernului peste ore ale Guvernului, un președinte de partid tare supărat, care bătea din piciorușe că de ce sunt eu detectiv și mă uit la cum au fost cheltuiți banii la ANM. Și, mă rog, foarte multă lume deranjată practic de faptul că s-a stricat status quo-ul unor oameni care nu știau să se uite la administrație decât ca la o sursă de beneficii în interes propriu”, a spus Buzoianu.